Yritysvastuulaki: uusia sääntöjä ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksista

Säännöt koskevat EU:n ja sen ulkopuolisia yrityksiä, joilla on 450 miljoonan euron liikevaihto Euroopassa

Yritysten täytyy luoda Pariisin sopimuksen mukainen siirtymäsuunnitelma

Yritykset ovat vastuussa vahingoista ja niille voidaan määrätä sakko sääntöjen noudattamatta jättämisestä

Euroopan parlamentti hyväksyi neuvoston kanssa sovitun uuden huolellisuusvelvoitetta koskevan yritysvastuudirektiivin äänin 374 puolesta, 235 vastaan ja 19 tyhjää. Direktiivi edellyttää, että yritykset sekä niiden koko toimitusketju estävät, lopettavat tai lieventävät kielteisiä ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksiaan niiden toimitus-, tuotanto- ja jakeluketjuissa. Säännöt kattavat muun muassa orjuuden, lapsityövoiman, työvoiman hyväksikäytön, luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen sekä luonnonperinnön saastumisen tai tuhoamisen.

Riskiperusteinen lähestymistapa ja siirtymäsuunnitelma

Säännöt koskevat EU:ssa toimivia yrityksiä ja emoyhtiöitä, joilla on yli 1 000 työntekijää ja joiden maailmanlaajuinen liikevaihto on yli 450 miljoonaa euroa, sekä EU:ssa toimivia franchise-yrityksiä, joiden liikevaihto on yli 80 miljoonaa euroa, jos vähintään 22,5 miljoonaa euroa on peräisin rojalteista. Lisäksi ne koskevat EU:n ulkopuolisia yrityksiä, joilla on 450 miljoonan liikevaihto EU-alueella.

Näiden yritysten täytyy sisällyttää huolellisuusvelvoite toimintapolitiikkoihinsa, tehdä asiaankuuluvia investointeja, pyytää liikekumppaneiltaan sopimusvakuuksia, parantaa liiketoimintasuunnitelmaansa tai tarjota tukea pienille ja keskisuurille liikekumppaneille, jotta voidaan varmistaa, että ne noudattavat uusia velvoitteita. Yritysten on myös otettava käyttöön siirtymäsuunnitelma, jotta niiden liiketoimintamalli olisi yhteensopiva Pariisin sopimuksessa määrätyn, 1,5 celsiusasteen ilmaston lämpenemisrajan kanssa.

Sakot ja korvaukset uhreille

Jäsenmaiden täytyy antaa yrityksille yksityiskohtaisia tietoja niiden huolellisuusvelvoitteista verkkoportaaleissa, jotka sisältävät komission ohjeet. Ne myös perustavat tai nimeävät valvontaviranomaisen, joka tutkii ja määrää seuraamuksia yrityksille, jotka eivät noudata vaatimuksia. Seuraamuksia ovat muun muassa mainehaitan aiheuttaminen sekä sakot, joiden suuruus on enintään viisi prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta nettoliikevaihdosta. Komissio perustaa valvontaviranomaisten eurooppalaisen verkoston, joka tukee yhteistyötä ja mahdollistaa parhaiden käytäntöjen vaihdon. Yritykset ovat vastuussa vahingoista, jotka johtuvat huolellisuusvelvoitteiden rikkomisesta. Niiden on maksettava täysi korvaus uhreilleen.

Kommentti

Esittelijä Lara Wolters (S&D, Alankomaat) sanoi äänestyksen jälkeen: ”Tämä äänestys on tärkeä saavutus vastuullisen yritystoiminnan saralla ja auttaa osaltaan lopettamaan hyväksikäytön. Laki on kompromissi, jonka syntyminen oli vaikeaa ja vaati vuosien neuvottelut. Olen ylpeä tuloksesta, jonka saavutimme yhdessä muiden progressiivisten puolueiden kanssa. Seuraavalla vaalikaudella teemme töitä tämän lain toimeenpanon ja entistä kestävämmän EU-talouden eteen.”

Seuraavaksi

Neuvoston on nyt myös hyväksyttävä direktiivi virallisesti. Sen jälkeen se allekirjoitetaan ja julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. Direktiivi tulee voimaan 20 päivää myöhemmin. Jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa saattaa uudet säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Uusia sääntöjä (lukuun ottamatta viestintävelvoitteita) sovelletaan asteittain EU-yrityksiin ja muihin yrityksiin, jos ne ylittävät liikevaihtokynnyksen EU:ssa:

Vuodesta 2027 yrityksiin, joilla on yli 5 000 työntekijää ja joiden liikevaihto on yli 1 500 miljoonaa euroa

Vuodesta 2028 yrityksiin, joilla on yli 3 000 työntekijää ja joiden liikevaihto on 900 miljoonaa euroa

Vuodesta 2029 kaikkiin muihin direktiivin soveltamisalaan kuuluviin yrityksiin (yli 1 000 työntekijää ja liikevaihto yli 450 miljoonaa euroa).



Taustaa

Parlamentti on johdonmukaisesti kehottanut lisäämään yritysten vastuuvelvollisuutta ja pakollista huolellisuusvelvoitetta koskevaa lainsäädäntöä. Komission 23. helmikuuta 2022 esittämä ehdotus täydentää muita voimassa olevia ja tulevia säädöksiä, kuten metsäkatoasetusta, konfliktialueiden mineraaleja koskevaa asetusta ja asetusta pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämisestä.

Hyväksymällä lain parlamentti vastaa kansalaisten odotuksiin, jotka ilmaistiin Euroopan tulevaisuuskonferenssissa, kestävästä kuluttamisesta (ehdotus 5(13)), eettisestä kaupasta (19(2) ja 19(3)) sekä kestävästä kasvumallista (11(1) ja 11(8)).

Lisätietoa