Taloustoimittajan häkellyttävä uutuuskirja paljastaa, että pankit eivät ole oikeita yrityksiä eikä raha ole todellista

Ajatteletko että:

- pankkiin tallettamasi rahat ovat aina turvassa?

- pankki lainaa sinulle muiden tallettamaa rahaa?

- vain keskuspankeilla on oikeus luoda uutta rahaa?

- pankit kantavat itse omat riskinsä?

Onneksi olkoon, sait kaikki kohdat väärin!

Hannu Sokala on tehnyt pitkän uran taloustoimittajana mm. Helsingin Sanomissa ja Ylessä. Uutuuskirjassaan Raha ei ole sitä mitä luulet hän on viimein päättänyt selvittää, mitä raha oikein on – ja mitä pankit itse asiassa tekevät.

Selvitystyön tuloksena on kirja, joka kertoo pankkien ihmeellisestä asemasta: pankeille on annettu lupa tehdä rahaa, mutta ongelmien koittaessa pankkiirit pelastetaan veronmaksajien turvin. Pankkien voitot kuuluvat pankkiireille mutta tappiot meille muille.

Rahaa käytettiin ongelmitta, kunnes 1600-luvulla Lontoossa nokkelat kultasepät keksivät historian kannattavimman petoksen. He lainasivat saman rahan useammalle asiakkaalle, paperia painamalla. Monien tutkijoiden mukaan pankit ovat edelleen tällä tiellä - ne lainaavat rahaa, jota niillä ei ole. Miten tämä on mahdollista? Vastaus on tyly: pankit luovat uutta rahaa tyhjästä. Tämä on pankkitoiminnan syvin olemus, joka johtaa talouskriiseihin aina 15 vuoden välein.

Sokala esittelee kirjassa myös vaihtoehtoja toisenlaiselle, kestävälle pankkitoiminnalle. Hän muistuttaa Britannian keskuspankin entisen pääjohtajan Mervyn Kingin lausunnota: “Kaikista mahdollisista pankkitoiminnan malleista meillä on nyt käytössä se huonoin.”

Sokala kertoo myös miten kävi, kun hänkin halusi perustaa pankin voidakseen luoda tyhjästä rahaa ja lainata sitä tutuilleen.

Luettuasi tämän kirjan katsot rahaa, pankkeja ja taloutta uusin silmin!

Hannu Sokalalta ovat aiemmin ilmestyneet teokset Maailman 50 vaarallisinta yhtiötä (Nemo 2021, yhdessä Juha-Pekka Raesteen kanssa) ja Maailman 50 vaarallisinta sukua (Nemo 2023).

Raha ei ole sitä mitä luulet ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Raiko Häyrisen lukemana äänikirjana.

Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 9.5.2024.

Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi