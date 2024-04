SDP:n Harakka ja Skinnari: EU:n tulee vaatia Israelin mahdollisten sotarikosten tutkintaa ja edistää välitöntä tulitaukoa Gazaan

– EU-mailla on historiallisesti erilaisia suhtautumistapoja Israeliin ja Palestiinaan. Nyt paine toimiin kuitenkin kasvaa myös EU:n sisällä. Ranskan ulkoministeri on jo herätellyt keskustelua esimerkiksi pakotteista Israelille, Gazan humanitaarisen avun perille saamiseksi. Espanja puolestaan vaatii EU-maita tunnustamaan Palestiinan valtion. Myös G7 maat, ml. Yhdysvallat ja Kanada, ottivat juuri kantaa kestävän tulitauon saamiseksi ja panttivankien vapauttamiseksi, Skinnari toteaa.

Gazan sodassa uhreja ovat pääasiassa naiset ja lapset. YK:n mukaan sodassa kuolee tai loukkaantuu lapsi joka 10. minuutti. Erittäin hälyttävää on, että kahdelta sairaalan alueelta on löydetty joukkohautoja. YK vaatii joukkohautojen, joissa uhreja on löydetty kädet sidottuna, uskottavaa ja läpinäkyvää tutkintaa.

– Poliittiset näkemyserot EU-maiden välillä suhteessa Israeliin ja Palestiinaan eivät saa estää täysin universaalin kansainvälisen oikeuden puolustamista. Sotatoimien on kohdistuttava sotilaskohteisiin ja siviilejä täytyy suojella. EU:n on syytä vaatia joukkohautojen tutkimista yhdessä YK:n kanssa. Aivan kuten tuomitsemme Venäjän sotarikokset Ukrainassa, on meidän tutkittava ja tuomittava Israelin mahdolliset sotarikokset Gazassa, Harakka painottaa.

– EU:ssa on nyt nopeasti tehtävä yhteistyötä ja vaadittava konkreettisia toimia Israelilta Gazan siviilien suojelemiseksi. Kyse on laajemmin myös EU:n uskottavuudesta kansainvälisenä toimijana ja kansainvälisen oikeuden puolustajana, Skinnari päättää.