Iäkkäiden ihmisten liikkuminen palautuu hitaasti ennalleen koronaviruspandemian jäljiltä

Keväällä 2020 koronaviruspandemia ja siihen liittyvät rajoitukset vaikuttivat lähes jokaisen elämään. Pandemian seurauksena iäkkäiden ihmisten elinpiiri pieneni sekä koetut mahdollisuudet liikkua kodin ulkopuolella, eli tavata muita ihmisiä ja osallistua kodin ulkopuolisiin aktiviteetteihin, heikkenivät. Liikunnan määrä sen sijaan lisääntyi.

“Pandemian alussa sosiaalista kanssakäymistä sekä kodin ulkopuolista toimintaa rajoitettiin ja sen vuoksi ulkoilu ja luonnossa liikkuminen vaikuttivat lisääntyvän. Tämä selittänee iäkkäiden ihmisten liikunnan lisääntymistä siitä huolimatta, että elinpiiri pieneni ja koetut mahdollisuudet liikkua kodin ulkopuolella heikkenivät”, kertoo väitöskirjatutkija Katja Lindeman Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta ja Gerontologian tutkimuskeskuksesta.

Vuosina 2021–2022 toteutetussa seurantatutkimuksessa havaittiin, että iäkkäiden ihmisten elinpiiri ja koetut mahdollisuudet liikkua kodin ulkopuolella palautuivat jossain määrin, vaikka eivät täysin pandemiaa edeltäneelle tasolle.

”Pitkittynyt pandemia, korkeat tartuntaluvut ja vaihtelevat rajoitukset sekä tutkimuksen osallistujien ikääntyminen voivat selittää, miksi vuonna 2020 tapahtuneiden liikkumisen muutosten ei havaittu täysin palautuneen vuosien 2021–2022 aikana. Vaikka suurin osa koronarajoituksista poistui helmikuussa 2022, osa iäkkäistä ihmisistä saattoi edelleen esimerkiksi vältellä ruuhkaisia paikkoja tartunnan pelossa”, pohtii väitöskirjatutkija Lindeman.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että hyvä liikkumiskyky ja autoilumahdollisuus ovat keskeisiä tekijöitä iäkkäiden ihmisten itsenäisessä liikkumisessa kodin ulkopuolella. Pandemian aikana näiden kahden tekijän yhteisvaikutuksen havaittiin korostuvan. Hyvän liikkumiskyvyn havaittiin olevan yhteydessä sekä korkeampaan liikunnan määrään että elinpiirin vähäisempään pienenemiseen pandemian ensimmäisen aallon aikana. Lisäksi autoilumahdollisuus vaikutti myönteisesti elinpiirin laajuuteen ja auttoi ylläpitämään elinpiiriä laajempana myös iäkkäillä, joiden liikkumiskyky oli heikentynyt.

”Tutkimuksemme perusteella pandemia on vaikuttanut eri tavalla kotona asuvien iäkkäiden ihmisten liikkumiseen riippuen heidän resursseistaan. Erityisesti ne, joiden liikkumiskyky on ollut heikentynyt ja jotka eivät ole itse ajaneet autoa, ovat olleet suurimmassa riskissä elinpiirin rajoittumiselle alle kriittisen tason, jonka on todettu ennustavan esimerkiksi toimintakyvyn laskua ja heikentynyttä elämänlaatua. Heikoimmassa asemassa olevat iäkkäät ihmiset saattavatkin tarvita erityistä huomiota ja tukea lisätäkseen liikkumista kodin ulkopuolella”, jatkaa väitöskirjatutkija Lindeman.

Tutkimusjulkaisut kuuluvat Europan tutkimusneuvoston, Suomen Akatemian ja Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittamaan AGNES-hankkeeseen, johon osallistuneilta 75-, 80- ja 85-vuotiailta jyväskyläläisiltä selvitettiin itseraportoitua fyysistä aktiivisuutta, elinpiiriä ja koettua ulkona liikkumisen autonomiaa vuosina 2017–2018 suoritetuissa alkumittauksissa, valmiuslain aikana touko-kesäkuussa 2020 sekä vuosina 2021–2022 toteutetuissa seurantamittauksissa. Tutkimus toteutettiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Gerontologian tutkimuskeskuksessa (GEREC).

Lisätietoja

Katja Lindeman, väitöskirjatutkija

Liikuntatieteellinen tiedekunta ja Gerontologian tutkimuskeskus

Jyväskylän yliopisto



katja.m.lindeman@jyu.fi , +358504733214

Alkuperäisjulkaisut

Lindeman, K., Karavirta, L., Koivunen, K., Keskinen, K.E., Eronen, J., Portegijs, E. & Rantanen, t. 2024. Longitudinal changes in life-space mobility and autonomy in participation outdoors among Finnish community-dwelling older adults from pre-COVID-19 to through the pandemic. Aging Clin Exp Res 36, 85. https://doi.org/10.1007/s40520-024-02734-6

Lindeman, K., Karavirta, L., Eronen, J., Kajan, N., Portegijs, E., & Rantanen, T. 2023. Physical Activity Changes From Before to During the First Wave of the COVID-19 Pandemic Among Community-Dwelling Older Adults in Finland. Journal of Aging and Physical Activity, Ahead of Print. https://doi.org/10.1123/japa.2022-0281