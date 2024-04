SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Kohti Itä-Euroopan työmarkkinoita

- Hallitus runnoo läpi työelämän heikennyslait eikä hävetä yhtään. Orpon-Purran hallitus on osoittanut täydellistä piittaamattomuutta Suomea koskevista kansainvälisistä sitoumuksista ja niiden valvontakäytännöstä. Hallituksen välinpitämättömyys kohdistuu nyt jopa YK:n alaiseen Kansainväliseen työjärjestöön ILO:on. He ovat kirjelmöineet ministeri Satoselle ja esittänyt huolensa hallituksen esityksistä. Tämä kirje ohitetaan olankohautuksella. Onkohan siihen edes vastattu, pohtii kansanedustaja ja SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.

- Millainen kuva Suomesta mahtaa tämän asian tiimoilta syntyä. Miten työntekijöitä tässä maassa kohdellaan ja miten työmarkkinat toimivat, vai toimivatko. Kansainväliset yritykset tänä päivänä selvittävät näitä asioita hyvin tarkkaan, ennen kuin tekevät investointipäätöksiään. Pahoin pelkään, että saamme selitellä asioita vielä moneen kertaan - niin kirjeitse kuin puhumallakin, pohtii Malm vakavana.

Alamme lähestyä Itä-Euroopan työmarkkinoita, villiä ja vapaata menoa, jossa vahvempi päättää heikomman puolesta. Konsensusperiaatteelle rakentuvasta päätöksenteosta ei Suomessa ole jäljellä kuin savuavat rauniot. Eikä hallitusta yhtään hävetä.

- Tarkkikselle joutuminen on mallioppilas kokoomukselle niin kova paikka, ettei sieltä pois pysymisen vimmassa huomata, mitä lieveilmiöitä ja yhteiskuntakehitystä holtiton saksiminen saa aikaan. Toki talouden tila on vakava ja siihen on puututtava. Taloutta pitäisi kuitenkin tasapainottaa joustoja lisäämällä sekä yhdessä sopimalla, päättää Malm.