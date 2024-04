Osavuosikatsaus: Pirkanmaalla jatkettava määrätietoisia talouden tasapainotustoimia, palveluiden saatavuus hyvällä tasolla

Vaikka alkuvuonna on pysytty kohtuullisen hyvin talousarviossa, loppuvuodesta erityisesti henkilöstömenojen ja ostopalveluiden kehityksen ennustetaan kääntävän taloustilanteen nykyistä merkittävästi heikommaksi. Asiakaspalvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa yhteensä 43,6 miljoonaa euroa. Lisäksi erityisesti henkilöstön rekrytointihaasteet vaikuttavat muiden palvelujen ostotarpeeseen vaikka vuokratyötä onkin jo muutettu omaksi työksi muun muassa lastensuojelun sosiaalityössä.

- Meidän on jatkettava talouden tasapainottamista erittäin määrätietoisesti. Käynnissä on jo toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi sekä palveluverkkomuutosten että entistä tarkemman talousseurannan avulla, toteaa hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola.

Toimenpiteisiin on jo ryhdytty myös ostopalveluissa.

- Erityisesti ostopalvelujen kustannusten kasvu on ollut hyvinvointialueen alusta lähtien huomattavasti ennakoitua suurempaa. Aluehallitus on jo asettanut ostopalvelujen kustannusten ja käytön vähentämiseen erillisen työryhmän, jonka työn tuloksista raportoidaan ensimmäisen kerran hallitukselle toukokuussa. Talousseuranta on nyt merkittävästi luotettavampaa kuin ensimmäisenä vuonna.

Hyvinvointialue on pystynyt alkuvuodesta järjestämään pirkanmaalaisille palveluja verrattain hyvin lakisääteisiin velvoitteisiin ja strategisiin tavoitteisiin nähden. Perusterveydenhuollon saatavuus alle 14 vuorokaudessa toteutui 86-prosenttisesti, suun terveydenhuollon saatavuus neljässä kuukaudessa toteutui 82-prosenttisesti. Erikoissairaanhoidossa hoitoon pääsivät alle 180 vuorokaudessa 97 prosenttia potilaista kaikilla erikoisaloilla paitsi lasten ja nuorten psykiatriassa. Ikäihmisten ympärivuorokautiseen ja yhteisölliseen asumiseen on keskimäärin reilun kuukauden odotusaika.

Myös henkilöstön Fiilismittari-kyselyssä tulokset osoittavat, että useimmissa toimipisteissä henkilöstö viihtyy työssään.

Hyvinvointialueella on tehty monia strategisia muutoksia

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtäväalueella on alkuvuodesta aloitettu strategian mukaisesti palveluverkkomuutosten toimeenpano mm. terveyskeskusvuodeosastoilla ja sote-asemilla sekä valmisteltu päätöksentekoon ikäihmisten, lähiasemien ensimmäisen vaiheen sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluihin liittyvät palveluverkkoesitykset. Palvelujen ostojen kustannusten hillitseminen edellyttää kuitenkin vielä lisätoimenpiteitä.

Ensihoidon ja pelastustoimen palvelutasopäätösten mukaiset uudet toiminnot eli hybridiyksiköt, moniviranomaisyksiköt ja valmiustuntimuutokset on käynnistetty aikataulussaan 1.3.2024 alkaen. Ensihoidon ja pelastustoimen palvelutasopäätöksissä asetetut tavoitteet ennustetaan toteutuvan tänä vuonna pääosin.

Tukipalveluiden tehtäväalueella on yhteistyössä Istekin ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa viety suunnitellusti uuden yhteisen potilastietojärjestelmän kilpailutus loppuun ja aloitettu käyttöönottoprojektin suunnittelu. Sosiaalitoimen asiakasjärjestelmän käyttöönotto on käynnissä. Toimitiloissa tavoitteena on saada määriteltyä täsmälliset tilatarpeet ennen kesää, ja jo aiemmin on päätetty vähentää tiloja noin 20 prosenttia. Loppuvuoteen mennessä tehdään varsinaiset uudet vuokrasopimukset sekä ilmoitetaan sopimukset, joista luovutaan.

Konsernipalvelujen tehtäväalueen toiminta ja talous ovat toteutuneet ensimmäisen neljänneksen aikana pääosin suunnitellusti. Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän prosentin verran eli 0,6 miljoonaa euroa. Ylitysennuste johtuu Monetralta ostettavista talouspalveluista. Toimenpiteet ovat käynnissä, jotta ylitys ei toteutuisi.

Hyvinvointialue seuraa aluevaltuuston hyväksymän strategian toimeenpanoa myös osavuosikatsauksissa. Toimeenpano-ohjelman raportoinnin perusteella strategiset muutokset etenevät suunnitellusti.

Aluehallituksen esityslista 29.4.2024 verkossa