Finnvera takaa Nokian 5G-toimituksia Intian johtavan teleoperaattorin suurtilaukseen – Telesektorilla rahoitusjärjestely on Finnveran historian suurin

Finnveran vientitakuusopimus allekirjoitettiin huhtikuussa 2024. Finnvera takaa vientitakuillaan kaupallisten pankkien vientiyritysten ostaja-asiakkaille myöntämiä vientiluottoja. Rahoituksen järjestäminen vientiyritysten ulkomaisille asiakkaille on yhä keskeisemmässä roolissa vientikauppaneuvotteluissa.

− Vaikka ostaja on globaali yritys, vientitakuulaitoksella voi olla ratkaiseva rooli rahoituksessa, sillä suuryritykset pyrkivät hankkimaan rahoitusta monipuolisesti eri lähteistä. Niin tässäkin tapauksessa, sanoo rahoituspäällikkö Miska Kuhalampi.

Intialaiseen Reliance Industries -monialakonserniin kuuluva Reliance Jio on noin 400 miljoonalla asiakkaallaan Intian suurin teleoperaattori. Yhtiö on rakentamassa Intiaan maan kattavaa 5G-verkostoa, jolla pyritään tuomaan nopea mobiiliverkko palveluineen väkirikkaan valtion kansalaisten ulottuville. Hanke vahvistaa Intian digitaalista siirtymää ja teknologista hyppyä tavalla, joka ei muuten olisi mahdollinen. Hanke tekee Intiasta 5G-teknologian käytön edelläkävijämaan. Mittaluokaltaan hanke ja siihen liittyvä teknologiatarve on jättimäinen. Nokia uutisoi osuudestaan hankkeessa lokakuussa 2022.

− Reliance Jion investointi Intian 5G-verkkoon on merkittävä, ja olemme iloisia voidessamme tukea Nokian roolia keskeisenä laitetoimittajana. Vientitakuulaitoksena Finnveran tehtävä on edistää suomalaisten vientiyritysten mahdollisuuksia globaaleilla markkinoilla, ja telesektorilla kauppa on suurin, jossa Finnvera on ollut mukana, sanoo liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta.

Pitkään valmisteltuja suuria vientiprojekteja viedään eteenpäin

Finnveran vientitakuiden ja erityistakausten myöntäminen on painottunut viime vuosina metsä-, tele- ja kaivossektoreille. Vuonna 2023 vientitakuita ja erityistakauksia myönnettiin 5,4 miljardia euroa (5,9).

Finnveran viennin rahoituksen volyymiin vaikuttaa aina yksittäisten suurten vientikauppojen ajoittuminen. Pitkään valmisteltuja suuria vientiprojekteja viedään eteenpäin maailmantalouden näkymistä riippumatta. Myös yksittäisten vientihankkeiden koot ovat kasvaneet.