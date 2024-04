Hallituksen maahanmuuttoesitykset heikentävät työllisyysastetta ja vaikeuttavat kotoutumista

Hallitus on ohjelmansa mukaisesti kiristämässä merkittävästi turvapaikkapolitiikkaa ja maahantulijoiden asemaa. Esityksiä on käsittelyssä kevään 2024 aikana runsaasti, ja lakimuutosten aikataulu on tiukka. Nyt jo vaikuttaa siltä, että esitetyt muutokset tulevat vaikuttamaan merkittävällä tavalla sekä yksilöiden että yhteiskunnan toimintaan, mutta muutosten vaikutuksia on arvioitu huolestuttavan vähän tai ei ollenkaan.

”Diakonissalaitos on työskennellyt maahantulijoiden kanssa yli 30 vuoden ajan, joten kokosimme käsittelyssä olevat esitykset yhteen, ja teimme laskelmia sekä analyysiä esitysten taloudellisista ja inhimillisistä vaikutuksista”, kertoo maahantulijoiden palveluiden johtaja Anne Hammad.

Taloudelliset laskelmat on tehnyt konsultti ja politiikan asiantuntija Heikki Sairanen, ja ne ulottuvat paikoin jopa viiden vuoden päähän. Tällaiset laskelmat ovat väistämättä karkeita ja suuntaa-antavia, eivätkä voi korvata tarkempaa tasapainotarkastelua, jota lainvalmistelulta tulisi edellyttää.

”Yhteenvetona voi todeta, että kehitys on äärimmäisen huolestuttava sekä työllisyyden, talouden että ihmisten kannalta. Lakimuutokset tulevat heikentämään matalapalkka-alojen työllisyysastetta, lisäämään byrokratiaa, vaikeuttamaan kotoutumista, lisäämään paperittomuutta ja sen myötä monia negatiivisia lieveilmiöitä yhteiskunnassamme”, sanoo Hammad.

Kiristykset ajavat jo nyt haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä ahdinkoon.

”Tämä on Ruotsin tie, huonolla tavalla.”

Maahantulija ei kelpaa töihin

Hallitus esittää työntekijän oleskeluluvan tulorajaa nostettavaksi vähintään 1 600 euroon kuukaudessa. Työperäisen oleskeluluvan tulorajan nostoa on vaikea ymmärtää työnantajan ja työmarkkinoiden kannalta. Siksi se on myös työntekijän kannalta kohtuuton.

Työ ja työllistyminen ovat tärkeä osa integroitumista Suomeen. Maahanmuuttajataustaista työvoimaa tarvitaan tulevaisuudessa yhä kipeämmin monella eri toimialalla. Juuri maahantulijat tekevät usein matalapalkka-alojen työtä.

Suurena sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajana olemme huolissamme myös maahantulijoiden työllistämisen vaikeutumisen seurauksista koko sote-alalle.





Diakonissalaitos on tehnyt maahantulijoiden kanssa töitä yli 30 vuoden ajan. Tällä hetkellä tuemme muun muassa yksin alaikäisinä maahan tulleita nuoria, kidutettuja ja sotatraumatisoituneita, paperittomia ja Itä-Euroopan liikkuvaa väestöä. Toimintaa on sekä Suomessa että lähtömaissa.