Työttömyysturvaan uusi leikkaus: työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen korotus poistuu

Korotusta voi saada enintään 200 päivältä ja sen saamisen edellytyksenä on, että on sopinut työllistämistä edistävästä palvelusta työllistymissuunnitelmassa TE-toimiston tai kokeilukunnan kanssa.



Ansiopäivärahan korotusosan määrä riippuu työttömyyttä edeltävästä tulotasosta:

Korotettu ansio-osa on 55 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka on korkeampi kuin 3 534,95 €, ansio-osa on ylimenevältä osalta 25 %.

Vuonna 2023 A-kassassa maksettiin korotusosaa 4 164 saajalle. Korotusosan poistumisen vaikutus ansiopäivärahaan on yleensä 60–210 euroa kuukaudessa.



Työttömyysturvan leikkausten lista kasvaa

Työttömyysturvaan on hallitusohjelmassa kohdistettu jo useita leikkauksia ja muutoksia. Osa leikkauksista on vielä käsittelyssä.

Tammikuussa tuli voimaan omavastuuajan pidentäminen seitsemään päivään sekä lomakorvauksen jaksotus. Työttömyysetuuksiin ei tehty indeksikorotusta 2024–2027 ja lisäksi vuonna 2023 voimassa ollut ylimääräinen lapsikorotuksen osa poistui.

Huhtikuussa poistuivat lapsikorotus sekä sovitellun päivärahan suojaosa.

Elokuussa on tarkoitus lakkauttaa vuorotteluvapaajärjestelmä. Syyskuusta alkaen työssäoloehto euroistetaan, työssäoloehto pidennetään 12 kuukauteen ja käsittelyssä on edelleen ansiopäivärahan porrastaminen. Lisäksi käsittelyssä on edelleen palkkatuetulla ansiopäivärahaoikeuden kerryttäminen sekä työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeuksista luopuminen.

Kassojen mahdollisuus auttaa työllistymisessä

Eduskunnan käsittelyssä on myös lakimuutos, jonka myötä työttömyyskassat voivat tarjota asiakkailleen työllisyyspalveluita. Nykyisin kassat eivät voi tehdä mitään työllisyyden edistämiseksi tai sen tukemiseksi. Hallituksen esitys on annettu eduskunnan käsittelyyn.