Destia parantaa valtatietä 4 Konginkankaan ja Kalaniemen välillä

”Valtatie 4 on tärkeä ja vilkkaasti liikennöity yhteys, jolla on kuitenkin useita turvallisuuspuutteita. Urakka parantaa liikenneturvallisuutta ja mahdollistaa siirtymisen 100 km/h nopeusrajoituksiin ympäri vuoden, mikä lisää merkittävästi myös liikenteen sujuvuutta. Pyrimme minimoimaan työnaikaiset haitat liikenteelle ja toivomme kaikilta tiellä liikkujilta malttia ja työnaikaisten opasteiden huolellista seuraamista”, sanoo Väyläviraston projektipäällikkö Jarmo Niskanen.

19,3 miljoonan euron arvoisessa urakassa Destia rakentaa keskikaiteet Konginkankaan eteläiselle ja pohjoiselle ohituskaistalle sekä Masonmäen ja Kalaniemen eteläiselle ohituskaistalle. Urakassa loivennetaan tien kaarteita ja mäkiä sekä muutetaan tien kaltevuuksia, mikä helpottaa ajoneuvojen hallittavuutta sekä parantaa näkyvyyttä ja veden poistumista ajoradoilta. Eritasoliittymän ja rakennettavan keskikaiteen myötä myös kohtaamis- ja risteysonnettomuuksien riski pienenee.

Urakka on osa Väyläviraston Äänekoski–Viitasaari-ohituskaistat-hanketta, jonka tavoitteena on parantaa liikenteen sekä kuljetusten sujuvuutta ja turvallisuutta Konginkankaan ja Kalaniemen kohdalla. Hanke on jaettu kahteen urakka-alueeseen ja Destia toteuttaa myös kesällä 2023 käynnistyneen urakan välillä Kevätlahti–Petomäki Äänekosken pohjoispuolella.

”Nelostie on koko maalle merkittävä liikenneyhteys. Pääsemme hyödyntämään urakoissa monipuolista ja vankkaa väylien suunnittelu- ja rakentamisosaamistamme tärkeän liikenneyhteyden turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi hyvässä yhteistyössä Väyläviraston kanssa”, Destian työpäällikkö Jaakko Taipale sanoo.

Urakan aikana valtatien liikennettä ohjataan kiertoteille ja töitä suoritetaan liikennejärjestelyiden suojassa madalletuin nopeusrajoituksin. Työt käynnistyvät toukokuussa ja urakan arvioitu valmistumisaika on lokakuussa 2026. Viimeinen päällystekerros toteutetaan elokuun loppuun mennessä vuonna 2027.

Väylävirasto

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta.

Destia

Destia on Suomen suurin infra-alan palveluyhtiö ja osa kansainvälistä Colas-konsernia. Luomme hyvän yhteiskunnan perustaa suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä huomisen liikenne- ja energiainfraa. Teemme sen noin 1 700 destialaisen ainutlaatuisella infran tajulla. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli noin 640 miljoonaa euroa. www.destia.fi

Lisätietoja:

Jaakko Taipale, työpäällikkö, Destia, jaakko.taipale@destia.fi, puh. +358 40 350 1539

Destian viestintä: tiedotus@destia.fi