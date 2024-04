Sähköverkko on elintärkeä infrastruktuuri - Caruna lähetti Ukrainaan neljännen erän muuntajia

Carunan kunnossapitopäällikkö Petteri Palmumaan mukaan Ukrainan jälleenrakennusta halutaan edelleen tukea.

“Tällä kertaa muuntajia lähti Ukrainaan kaksi rekallista. Kun parannamme ja rakennamme sähköverkkoamme, yli on jäänyt Ukrainan verkon kanssa yhteensopivia verkon osia. Lahjoitetut muuntajat ovat täysin toimivia muuntajakoneita, joita voidaan käyttää joko ilmajohtoverkon pylväässä, puistomuuntamon sisällä tai rakennusten sähkökeskuksissa”, Palmumaa sanoo.

Sähköverkko on elintärkeä infrastruktuuri jokaisen maan ihmisille. Ukrainan sähköverkko on kärsinyt pahasti Venäjän hyökkäyssodan seurauksena. Jakeluyhtiö Caruna on lähettänyt Ukrainaan yhteensä 112 jakelumuuntajaa, suuren päämuuntajan ja generaattorin.

“Jatkamme Ukrainan tukemista sopivien sähköverkkokomponenttien osalta ja kannustamme muitakin tukemaan Ukrainaa parhaansa mukaan”, Palmumaa sanoo.

Kuten edellisessä lahjoituksessa, myös nyt lahjoitetut sähköverkon osat ovat käytöstä poistuneita. Materiaaliapua koordinoi sisäministeriö.