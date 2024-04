Kristiina Vuorelasta Musiikkitalon Urut Soimaan ry:n toiminnanjohtaja

Cecilia Damströmin Wasteland kertoo vaateteollisuuden ja kierrätyksen ongelmista nykymusiikin keinoin – teoksen Suomen ensiesitys Tampere Biennalessa 12. huhtikuuta 2.4.2024 10:21:49 EEST | Tiedote

Säveltäjä Cecilia Damströmin musiikkia voi seuraavan kerran kuulla Tampere Biennalen ohjelmassa Tampere-talon Isossa salissa 12. huhtikuuta, kun Tampere Filharmonia soittaa Damströmin sävellyksen Wasteland Suomen kantaesityksen. Vuonna 2022 valmistunut Wasteland on Tampere Filharmonian, Norrlandsoperan sinfoniaorkesterin ja Gävlen sinfoniaorkesterin yhteistilaus ja teos on aiemmin esitetty Norrlandsoperan sinfoniaorkesterin tulkintana. Vuonna 2022 Teosto-palkinnon ICE-sävellyksellään voittanut Damström tunnetaan erityisesti tasa-arvokysymyksiin ja ympäristön tilaan kantaa ottavista teoksistaan ja häntä on sanottu nykymusiikin “Greta Thunbergiksi”.