Aluehallituksen päätöksiä 23.4.: Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalveluiden käyttövara yhdenmukaistetaan

Käyttövara tarkoittaa asiakkaalle jääviä tuloja,​kun tuloista on ensin tehty asiakasmaksulain mukaiset vähennykset ja asiakas on maksanut hänelle lasketun asiakasmaksun. Päätöksellään aluehallitus laski käyttövaran samalle tasolle kuin muissa esimerkiksi ikäihmisten yhteisöllisessä ja ympärivuorokautisessa palveluasumissa on. Käyttövaran osalta on kuitenkin mahdollista käyttää yksilökohtaista harkintaa asiakkaan kuntoutumisen edistämiseksi.

Hyrylän sosiaali- ja terveyskeskuksen hankesuunnittelu

Tuusulan Hyrylään sijoittuvan Hyrylän sosiaali- ja terveyskeskuksen hankesuunnitelman valmistelu palautettiin uudelleen valmisteluun. Asia tuodaan uudelleen päätöksentekoon 15.5., ja ennen sitä valmistelussa tarkennetaan rahoitusmallia ja laskelmia.

Hyvinvointikortteliin suunniteltava Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sote-keskus tulee korvaamaan muun muassa Hyrylän sosiaali-​ja terveysaseman palvelut. Lisäksi hyvinvointikorttelin hankkeen kokonaisuuteen kuuluvina on tutkittu korttelin toimintoja palvelevan yksityisen terveyspalveluiden tarjoajan,​ pysäköintilaitoksen,​Tuusulan kunnan yhteiskäyttötilojen ja mahdollisesti kirjaston sekä asuinrakentamisen projektit.

Hyrylän sote-​keskuksen tavoitteena on toteuttaa hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelmaa 2023–2030. Hankkeen myötä Hyrylän sote-keskus tulisi tarjoamaan palveluja kaikille Keski-​Uudenmaan asukkaille vuoden 2028 lopulla.