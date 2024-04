MEDIAKUTSU: Turha sääntely ja takkuava tuottavuus: Mistä ratkaisuja hyvinvointialueille? Pe 26.4. klo 8-9 eduskunnassa tai etänä

Hallituksen kehysriihi on päättänyt silmäterveyden uudistuksesta: Luvassa on parempi hoito ja miljoonien säästöt. Tämä on lähtökohtana keskustelutilaisuudelle sote-palvelujen sääntelystä ja tuottavuudesta perjantaiaamuna eduskunnan Pikkuparlamentissa. Tilaisuudessa julkistetaan 10 terveydenhuollon järjestämisen ja tuottavuuden huippuasiantuntijan arvioihin perustuva raportti, joka voimakkaasti peräänkuuluttaa hallituksen juuri tekemää linjausta silmäterveydenhoidosta.