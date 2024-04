Kaakkois-Suomen ELY-keskus suojelee Harjun oppimiskeskuksen, Kuusankosken kielteiset päätökset ovat lainvoimaisia

Kaakkois-Suomen ELY-keskus laittoi suojeluasian vireille omasta aloitteestaan kesällä 2021. Harjun oppimiskeskuksen rakennuksia ja niiden ympäristö on suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen nojalla vuonna 1990. Se siirtyi pois valtion omistuksesta kuusi vuotta myöhemmin. Omistajamuutoksesta huolimatta asetussuojelu on ollut voimassa, mutta suojelupäätöksen ajantasaistaminen todettiin tarpeelliseksi alueen käytön ja kehittämisen sekä suojeluarvojen kohdistumisen täsmentämiseksi.

Harjun oppimiskeskuksen lähtökohtana on maan ensimmäinen, vuonna 1889 perustettu maamieskoulu ja tätä edeltänyt lahjoitusmaahovi. Nykyinen koulutila on rakennuskannaltaan laaja ja ajallisesti monipuolinen ja käsittää myös puiston, hevosaitauksen ja viljelyalueita. Oppilaitosrakennuksista merkittävä osa on koulun perustamisajalta ja lääninagronomi Alfred Sjöströmin Maanviljelystoimikunnalle laatimien tyyppipiirustusten mukaan rakennettuja. Kyseisten tyyppipiirustusten mukaisia rakennuksia on säilynyt eniten juuri Harjussa. Rakennukset sekä niiden lähiympäristö ovat säilyttäneet historialliset ominaispiirteensä. Alueen moninaiset käyttötarkoitukset ovat nähtävissä alueen kokonaisuudessa. Harjun oppimiskeskuksen rakennettu ympäristö koostuu historiallisesti ja toiminnallisesti kiinteästi toisiinsa liittyvistä eri aikaisista rakennuksista. Harjun oppimiskeskuksella on rakennusperintölain tarkoittamaa valtakunnallista merkitystä.

Päätöksellä suojellaan vanhimmilta osiltaan vuonna 1816 rakennettu päärakennus sekä viljamakasiini ulkoasultaan, rakennusrungoltaan ja sisätiloiltaan kiinteine sisustuksineen. Lisäksi ulkoasultaan ja rakennusrungoltaan suojellaan luhtiaitta, kalustovaja sekä luokkarakennus. Ulkoasultaan suojellaan seitsemän asuinrakennusta sekä nykyinen hevoshoitokoulun rakennus. Rakennusten ympäriltä suojellaan alue ja sen mukana muun muassa toisen maailmansodan aikaiset linnoitteet.

Samassa yhteydessä tutkittiin ja jätettiin määräämättä suojeltaviksi rakennusperintölain nojalla asuinrakennus Karjamaja, talli, navetta ja paja. Ne eivät täytä rakennusperintölain asettamia vaatimuksia suojelun kohteelle.

Päätöksen valitusaika on edelleen käynnissä.

Kuusankosken rantapuiston suurjännitepylväiden ja entisen Kuusankoski Oy:n paperikuivaamon suojelupäätökset ovat lainvoimaisia

Kouvolan Kuusankoskella Kymin Osakeyhtiön rakentamien suurjännitejohtopylväiden nro 8, 9 ja 10 osalta Kaakkois-Suomen ELY-keskus teki kielteisen suojelupäätöksen 14.3.2023. Itä-Suomen hallinto-oikeus teki päätöksen valitusasiassa 23.11.2023, ja siitä ei valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. ELY-keskuksen tekemä kielteinen suojelupäätös on lainvoimainen.

Myös entisen Kuusankoski Oy:n pahvikuivaamon rakennussuojelua koskevan valitusasian päätös tehtiin Itä-Suomen hallinto-oikeudessa 23.11.2023. Tästäkään päätöksestä ei valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ja ympäristöministeriön 25.8.2022 tekemä kielteinen suojelupäätös on lainvoimainen.