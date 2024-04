“Kun hän syntyi, päätin antaa hänelle mahdollisuuden puhua venäjää” – näkökulma kielipolitiikkaan

Tutkimuksessaan Vorobeva analysoi myös sitä, miten yksinhuoltajuus ja muuttuvat perhemuodot vaikuttavat perheen kielipolitiikkaan.

Metodologisesti väitöskirja pohjautuu neksusanalyysiin, jonka vaiheet ovat kartoittaminen, navigointi ja muokkaaminen. Aineisto koostuu kahdeksan äidin haastatteluista ja kahden perheen videoimista vuorovaikutustilanteista.

Tutkimus osoittaa, että venäjänkieliset yksinhuoltajaperheet, jotka kasvattavat lapsensa kaksikielisesti, pyrkivät ylläpitämään sukulaisuussuhteita, jotka toimivat resursseina heidän perheidensä kielipolitiikalle.

Vaikka äidit käyttävät kielioppia ja kielen rakennetta määrittävänä venäjää, he pyrkivät luomaan tilaa koko kielellisen repertuaarinsa käyttämiselle puhuessaan lastensa kanssa.

Väitöstutkimuksen tulokset viittaavat suomen kielen kasvavaan rooliin perheissä. Tuloksissa korostuu se, että eroperheessä, jossa vanhemmat käyvät huoltajuusjärjestelyjä koskevaa oikeudellista kiistaa, oman äidinkielen opetuksen asema on perussyynä perheiden jännitteisiin. Yhteiskunta ei arvosta äidin pyrkimystä venäjän kielen tukemiseen.

–Tulokset viittaavat siihen, että kielikoulutuspolitiikassa on tarpeen ottaa huomioon perhekielten lisäksi myös perheen kokoonpano. Siitä voi olla hyötyä myös kaksikielisten perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille, Vorobeva uskoo.

– Muuten kaksikielistä kasvatusta koskevat suositukset ja oman äidinkieleen tukemiseen liittyvät poliittiset päätökset suodattuvat sen oletuksen läpi, että perhe on kiinteä ydinyksikkö, hän jatkaa.

Lisäksi tutkimuksessa korostetaan, että yksinhuoltajaäidit löytävät keinoja tukea lastensa kaksikielisyyttä esteistä ja vaikeuksista huolimatta.

FM Polina Vorobevan soveltavan kielitieteen (kieli- ja viestintätieteiden laitos) väitöskirjan "When he was born, I decided to give him an opportunity to speak Russian": a nexus analytical perspective on family language policy and single-parenting tarkastustilaisuus pidetään 13.5.2024 klo 17.00 vanhassa juhlasalissa S212. Vastaväittäjänä toimii professori Kendall A. King (University of Minnesota) ja kustoksena professori Åsa Palviainen (Jyväskylän yliopisto).

Tilaisuutta voi seurata suorana:

https://r.jyu.fi/dissertation-vorobeva-130523

Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-86-0109-8

Taustatietoja:

Polina Vorobeva toimii tällä hetkellä venäjän kielen ja kulttuurin yliopistonopettajana. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät monikielisyyteen ja sosiolingvistiikkaan laajasti ja erityisesti perheiden monikielisyyteen. Hän käyttää työssään diskurssisuuntautuneita ja nexusanalyyttisiä lähestymistapoja.

Väitöskirjatyötä ovat tukeneet Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos sekä humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

Lisätietoja: Polina Vorobeva, polina.p.vorobeva@jyu.fi