Muistutuskutsu medialle: Tervetuloa Valtio Expoon tiistaina 7.5.2024

Valtio Expon teema on tänä vuonna Vastuu huomisesta – uudistuva ja vaikuttava julkishallinto. Tapahtuma kokoaa yhteen valtionhallinnon päättäjät, asiantuntijat ja yhteistyökumppanit. Esillä ovat valtionhallinnon ajankohtaiset aiheet.

Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen. Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista ennakkoon.

Poimintoja ohjelmasta

Klo 8.50 Valtio Expon avaus

pääjohtaja Liisa Räsänen, Valtiokonttori

Klo 9 Tekoälyn tulevaisuus: muuttaako etiikka tekoälyä vai tekoäly etiikkaa?

filosofi Maija-Riitta Ollila

Klo 10 Julkisen talouden tilanne

osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Spolander, valtiovarainministeriö

Klo 10.30 Suomi muuttuvassa ilmastossa

meteorologi, tietokirjailija Kerttu Kotakorpi

Klo 11.15 Ilmastonmuutos ja energiatransitio

hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen, St1

Klo 13 Hyvinvointialueet: julkinen talous ja hyvinvointiyhteiskunnan murros

ylijohtaja Ville-Veikko Ahonen, valtiovarainministeriö

Klo 14.30 Ajankohtaista turvallisuustilanteesta

pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Vesa Virtanen, Puolustusvoimat

Klo 15.05 Kaiku-palkinnon jako

Valtiokonttori palkitsee valtion virastoja esimerkillisestä kehittämisestä. Voittaja saa 10 000 euroa kehittämisrahaa.

Ohjeita median edustajille

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/Valtio_Expo_2024_3236

Tapahtuman ohjelma: https://www.valtioexpo.fi/valtio-expo-2024/ohjelma-2024/

Pääesiintyjät: https://www.valtioexpo.fi/mukana-valtio-expossa-2024/

Näytteilleasettajat: https://www.valtioexpo.fi/valtio-expo-2024/naytteilleasettajat/

Expossa on tarjolla aamukahvit klo 8-10, salaattilounas klo 11-13 ja iltapäiväkahvit klo 14-14.30.

Haastatteluiden sopiminen

Sami Moksunen, apulaisjohtaja, viestintä

p. 0295 50 3206, sami.moksunen@valtiokonttori.fi

Mikä on Valtio Expo?

Valtio Expo on tapahtuma valtionhallinnon päättäjille ja asiantuntijoille. Se esittelee valtionhallinnon ajankohtaiset aiheet ja tarjoaa kohtaamispaikan valtionhallinnon asiantuntijoille. Mielenkiintoisia puheenvuoroja, tietoiskuja ja keskustelunavauksia on tarjolla useassa eri salissa. Tapahtuman näytteilleasettajat ovat valtionhallinnon yhteistyökumppaneita, muun muassa tietohallinto- ja konsultointiyrityksiä sekä henkilöstöhallinnon, työhyvinvoinnin ja riskienhallinnan kehittämisen palveluntuottajia. Tapahtuman kustannukset katetaan näytteilleasettajien osallistumismaksuilla. Valtio Expon järjestää Valtiokonttori. Se on järjestetty vuodesta 2008.