Supercell julkaisee pelin globaalisti ensimmäistä kertaa yli viiteen vuoteen: Squad Busters lanseerataan maailmanlaajuisesti 29. toukokuuta

Supercell on vuonna 2010 perustettu suomalainen peliyhtiö, joka on tuonut markkinoille viisi suosittua peliä: Hay Dayn, Clash of Clansin, Boom Beachin, Clash Royalen ja Brawl Starsin. Unelmamme on luoda pelejä mahdollisimman monelle – pelejä, joita pelataan vuosikausia ja muistetaan ikuisesti.