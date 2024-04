Kokoomuksen eurovaaliohjelman ytimessä turvallisuus, talous ja arvot

Kokoomus on julkistanut ohjelmansa kesäkuussa järjestettäviin europarlamenttivaaleihin. Kampanjan ohjelmallinen teema on “Missä EU, siellä mahdollisuus”. Ohjelman keskiöön kokoomus on valinnut kolme laajempaa aihetta. Ne ovat turvallisuus, talous ja arvot.



”Kokoomuksen EU-tavoitteiden ytimessä on talouden kilpailukyky ja turvallisuuden vahvistaminen. Kokoomus haluaa olla mukana rakentamassa EU:sta vahvaa globaalia toimijaa”, puolueen puheenjohtaja ja pääministeri Petteri Orpo sanoi tilaisuudessa.

”On Suomen etu, että maastamme valitaan parlamenttiin osaavia ja motivoituneita osaajia. Se on ainoa tapa saada Suomen ääni kuuluviin Euroopan parlamentissa.”



Kokoomuksen mielestä EU:n kautta Suomi voi vaikuttaa asioihin tavalla, joka ei pienelle maalle muuten olisi mahdollista. EU on vahvojen ja yhteistyöhön sitoutuneiden jäsenvaltioiden unioni, jonka kautta Eurooppa voi ajaa yhteisiä asioita myös maailmanlaajuisesti. EU tarkoittaa myös kompromisseja, kun erilaisia näkemyksiä sovitetaan neuvotteluissa yhteen.



Turvallisuus



Venäjän hyökkäys Ukrainaan osoitti, että turvallisuus on nähtävä Euroopassa uudella tavalla. Kyse on sotilaallisesta varautumisesta, mutta myös laajemmin yhteiskuntien kokonaisturvallisuudesta. Huoltovarmuuden vahvistaminen kattaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikan lisäksi myös esimerkiksi energia- ja ruokaturvan.



Kokoomus haluaa kehittää puolustustarvikkeiden EU-markkinoita, lisätä eurooppalaista ase- ja ammustuotantoa ja ohjata TKI-rahoitusta puolustusteknologiaan. Ukrainan sotilaallista ja taloudellista tukemista on vahvistettava. Kokoomus kannattaa puolustusteollisuuskomissaarin tehtävän ja puolustusneuvoston perustamista unioniin.

Venäjän vihamieliseen hybridivaikuttamiseen käyttämää välineellistettyä maahanmuuttoa on pystyttävä vastustamaan tehokkaasti. EU:n tulee myös vahvistaa rajavalvontavirasto Frontexia ja turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttö on estettävä.



Talous



Vahva talous on myös turvallisuuspolitiikkaa. Mitä vahvempi talous on, sitä paremmin EU pystyy puolustamaan demokratiaa esimerkiksi kamppailemalla Venäjän sotatoimia ja Kiinan valtapyrkimyksiä vastaan.



Kokoomus ei kannata tulonsiirtounionia eikä taloudellisen yhteisvastuun kasvattamista. EU: n pitää välttää liian yksityiskohtaista sääntelyä. Euroopasta kehitetään houkutteleva ympäristö teknologia-alalla toimivien yritysten perustamiselle ja kasvulle.



Alueille suunnattujen tukien on nykyistä vahvemmin otettava huomioon esimerkiksi sodan vaikutukset. Sodan vaikutuksista eniten kärsineitä alueita on tuettava vahvemmin, esimerkkinä Itä-Suomi.



Arvot



Kokoomus haluaa vaikuttaa EU:ssa kestävän eurooppalaisen elämäntavan puolesta. EU on keskeinen vaikuttaja ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja demokratian edistäjänä. Lisäksi luonnon monimuotoisuus on turvattava ja luontokatoa torjuttava. Luontokadon torjunnassa kannattaa käyttää hyväksi markkinoita, sillä monimuotoisuutta turvataan parhaiten kannustimilla, ei keskusjohtoisella sääntelyllä.

EU:n metsäpolitiikassa kokoomus puolustaa kansallista päätösvaltaa. EU investoi hyviin sähkönsiirtoyhteyksiin ja korjaa energian sisämarkkinoiden ongelmat. Kokoomus pyrkii saamaan ydinvoiman puhtaaksi energianlähteeksi. Venäläisen fossiilienergian käytöstä pitää luopua koko EU:ssa.



Ehdokaslistalla nyt täydet 20 nimeä



Kokoomuksen puoluehallitus täydensi torstaiaamuna ehdokaslistan täyteen mittaansa eli 20 ehdokkaaseen, kun se nimitti Annika Sipolan ehdokkaaksi.



Annika Sipola on yhteiskuntatieteiden maisteri, joka on työskennellyt muun muassa Lapin Yrittäjien järjestöpäällikkönä ja Lapin ELY-keskuksen projektipäällikkönä. Sipola asuu puolisonsa kanssa Sallassa ja on kotoisin Rovaniemeltä. Sipola haluaa edistää Euroopan parlamentissa erityisesti Pohjois-Suomen asioita ja itärajan läheisyydessä asuvien turvallisuutta.



KOKOOMUKSEN EUROVAALIEHDOKKAAT



Mika Aaltola, Ted Apter, Mika Kasonen, Ville Kaunisto, Susanna Kisner, Maria Miala, Sirpa Pietikäinen, Susanne Päivärinta, Sakari Pääkkö, Henriina Rantala, Maria Rautanen, Markku Rentto, Aura Salla, Janne Sankelo, Max Schulman, Sauli Seittenranta, Annika Sipola, Pekka Toveri, Jocka Träskbäck ja Henna Virkkunen.



Vaaliohjelma Kokoomuksen EU-vaaliohjelma 2024 – kokoomus.fi

Eurovaalisivut https://www.kokoomus.fi/eurovaalit/



Europarlamenttivaalit järjestetään kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ajanjaksolla 6.–9.6.2024. Suomessa äänestyspäivä on sunnuntai 9.6.2024 ja ennakkoäänestys 29.5.–4.6.2024. Vaaleissa valitaan yhteensä 720 euroedustajaa eli "meppiä", joista Suomesta valitaan 15. Kokoomus kuuluu Euroopan kansanpuolueeseen (EPP) ja EPP-ryhmään Euroopan parlamentissa.