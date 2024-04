Tytöt ja pojat kilpailevat sekä erillisissä luokissa että yhdessä koulujen välisissä urheilutapahtumissa lukuvuonna 2024–2025

Vuonna 2023 3.–6.-luokkalaiset tytöt, pojat ja ei-binääriset kilpailivat samoissa luokissa Helsingin kaupungin ruotsinkielisen perusopetuksen järjestämissä oppilasurheilukilpailuissa.

Lukuvuonna 2024–2025 ruotsinkielisen perusopetuksen yksilökilpailut on jaettu tyttöjen ja poikien luokkiin, kun taas joukkuekilpailut käydään sekajoukkueina, joissa pyritään tasaiseen sukupuolijakaumaan.

Yleisurheilun yksilökilpailuissa on edelleen 3. ja 4. luokilla sekaluokat. 5. ja 6. luokille järjestetään lopuksi viestijuoksukilpailu jossa on sekajoukkueet.

Kaupungin viestijuoksukilpailuun voivat osallistua koulujen Stafettkarnevalen-joukkueet tai itse valitsemat joukkueet, jotka voivat olla sekajoukkueita.

Mallin tavoitteena on saada kaikki oppilaat mukaan riippumatta sukupuoli-identiteetistä tai muista olosuhteista, jotka voivat vaikuttaa koulujen urheilutapahtumiin osallistumiseen.

Oppilaiden mielipiteet huomioitu

Kaupunki on ottanut oppilaat aktiivisesti mukaan mallin kehittämiseen. Oppilaskunnilla on ollut mahdollisuus vastata kahteen urheilukilpailuja koskevaan kyselyyn, ja kaupunki on tehnyt haastatteluja oppilaiden kanssa urheilukilpailujen aikana. Oppilaiden palautetta on hyödynnetty mallin jatkokehittämisessä.

Koululiikuntamallia on kehitetty myös henkilökuntakyselyjen ja asiantuntijajärjestöjen kuulemisen pohjalta syksyllä 2023. Tämän jälkeen opettajista koostuva työryhmä suunnitteli nykyisen mallin. Huhtikuussa ehdotus esiteltiin rehtoreille ja oppilaskuntien hallituksille, joissa se sai myönteistä palautetta ja tukea.

Oppilaskuntien hallituspäivänä keväällä 2024 oppilaskunnat muotoilivat yhteiset hyvinvointisäännöt oppilasurheilutapahtumille. Oppilaiden toivomuksesta kaupunki tuottaa tiedotusmateriaalia. Sen avulla oppilaat saavat perusteellista ennakkotietoa ja turvallisuudentunne lisääntyy ennen tapahtumia.

Kaupunki jatkaa koululiikuntatapahtumien arviointia ja kehittämistä yhdessä oppilaiden kanssa luodakseen turvallisen ja viihtyisän liikuntaympäristön kaikille. Pyrimme jatkuvasti lisäämään oppilaiden liikkumista ja hyvinvointia.

