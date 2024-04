Amarillo Kauppakeskus Myllyyn, myös Coffee House uudistetaan

- Viime vuosina ravintoloiden rooli ihmisten elämässä on tullut merkityksellisemmäksi, ja ruokailun ohella niihin tullaan nauttimaan erityisesti iloisesta yhdessäolosta. Samalla odotukset ravintoloiden tarjoamalle ja tunnelmalle ovat kasvaneet. Ravintolan tehtävänä on hyvän ruoan lisäksi tarjota viihdykettä ja arjen piristystä. Aika ajoin konsepteja on hyvä tarkastella ja reagoida toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin. Nyt Amarillo tekee odotetun paluun Turun Osuuskaupan ravintoloiden joukkoon ja olemme iloisia saadessamme avata sekä uuden Amarillon että uudistetun Coffee Housen Kauppakeskus Myllyyn. Uskomme, että nämä tuovat mukavaa lisämaustetta kauppakeskuksen asiakkaille, kertoo Turun Osuuskaupan Kauppakeskus Myllyssä toimivista ravintoloista vastaava ryhmäpäällikkö Katja Honkanen.

- Legendaarinen Amarillo ja uudistuva Coffee House sopivat molemmat erinomaisesti maailman ihmeellisimmän raisiolaisen kauppakeskuksen ravintolatarjontaa vahvistamaan. Olen Kauppakeskus Myllyn asiakkaiden puolesta tyytyväinen uudistuksiin ja varma siitä, että asiakkaamme ottavat konseptit omikseen, toteaa Kauppakeskus Myllyn toimitusjohtaja Mari Hantula.

Amarillo tarjoaa rillottelua

Amarillo erottautuu ravintolamarkkinassa monipuolisena viihtymisen paikkana. Ketjun miljöötä on uudistettu viimeisten vuosien aikana, ja Kauppakeskus Myllyn uusi Amarillo tuokin kauppakeskukseen uudenlaisen paikan niille, jotka etsivät meksikolaisia makuja.

Amarillon snacks-menu on suunniteltu siten, että suurempikin seurue voi koota monipuolisista vaihtoehdoista kattauksen yhdessä jaettavaksi. Meksikolaista vivahdetta etsiville on tarjolla burrito- ja nachos-annoksia. Moni valitsee Amarillon burgereiden vuoksi, ja klassikoksi noussut Amarillo Big Burger onkin ketjun myydyimpiä annoksia. Ruokalistalla on myös huomioitu eri ruokavaliot ja esimerkiksi kaikki burgerit ovat saatavissa gluteenittomina.

Amarillon baarit ovat tunnettuja cocktaileistaan. Signature Cocktaileista voi nauttia myös alkoholittomina Mocktaileina. Olutvalikoimasta on helppo poimia oma suosikki, ja alkoholittomiakin vaihtoehtoja löytyy.

Amarillossa tilaukset hoituvat perinteisen kassalta tilaamisen lisäksi helposti ja nopeasti myös digitaalisesti. QR-koodin skannaamalla asiakas saa näkyviin ruokalistan kaikki annokset kuvineen ja koko tilaus hoituu kätevästi digissä jonottamatta.

Kauppakeskus Myllyn Amarillo on ketjun 24. ravintola. Amarillo on S-ryhmän ravintolaketjuista toimipaikkojen määrällä mitattuna toiseksi suurin.

Coffee House – tauko kaiken keskellä

Coffee House -ketjun ensimmäinen uudistettu kahvila avautuu Kauppakeskus Myllyyn toukokuussa. Kahvilaketjun uudistuksen perustana on toiminut asiakkaan asioinnin tarpeet ja niitä tukevat asiakaspalvelu, tuotteistus ja miljöö. Coffee House tarjoaa näistä muodostetun ratkaisun niin nopean take away -kahvin ostajalle kuin hitaammalle iltapäivän nautiskelulle.

Tuotteissa on huomioitu vuorokauden ajat sekä kaikilla aisteilla nauttiminen. Tuoreet leivonnaiset viimeistellään näyttäviksi herkkupaloiksi. Aamupäivän esillepanossa korostuvat suolaiset ja iltapäivällä makeammat annokset. Lounasaikaan tarjolla on Italiasta inspiraatiota ammentava raikas ja runsas pizzatyylinen leipä, josta leikataan paikan päällä annospaloja. Perinteisen kahvin lisäksi erilaisten kylmien juomien suosio on rajussa kasvussa, ja uudessa Coffee Housessa trendi näkyy kylmien juomien runsaalla valikoimalla. Erilaisten kylmien kahvien lisäksi tarjolla on myös Coffee Housen omalla reseptillä tehtyjä hedelmäisiä jääteevaihtoehtoja.

- Uudistunut Coffee House tarjoaa Myllyn asiakkaille edelleen asiakaspalvelustaan ja laadustaan tunnetun kahvilaelämyksen, mutta tuo myös kiehtovan uudenlaisen kahvilakohteen kokonaan uusille asiakkaille, Katja Honkanen sanoo.

Coffee House -ketju on tarjonnut viihtymisen ja viipymisen hetkiä vuodesta 1997. Kahviloita on tällä hetkellä yhteensä 16 ympäri Suomen.

Lisätietoja: Turun Osuuskauppa, ryhmäpäällikkö Katja Honkanen, puh. 010 764 4219