Nuorten yrittäjien Suomen mestaruus Etu-Töölön lukioon: Uskalla Yrittää -finaalin voitti Hunajaheput NYT

Mall of Triplassa järjestetyssä finaalissa nuoret NYT-yrittäjät esittelivät tuotteitaan ja palveluitaan messutapahtumassa. Halukkaat osallistuivat myös myyntipuhekilpailuun. Liike-elämän ja opetusalan ammattilaisista koostunut tuomaristo haastatteli ja arvioi NYT-yritykset. Pääpalkinnon lisäksi nuorten yrityksille jaettiin palkintoja 10 eri kategoriassa.

Kaikki finaalissa mukana olleet nuoret ovat opiskelleet tämän lukuvuoden NYTin Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Opintojen aikana he ovat perustaneet oikealla rahalla toimivan harjoitusyrityksen omien kiinnostustensa ja taitojensa mukaan.

Kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan kasvussa

NYTin toukokuussa julkaistavien Nuorten tulevaisuusraportti -tutkimuksen tulosten mukaan nuoret ovat entistä kiinnostuneempia yrittäjyydestä. 45 prosenttia kyselyn vastaajista kertoo, että voisi toimia yrittäjänä (2023: 40 %).

NYTin toimitusjohtaja Jenni Järvelä kertoo, että NYTissä nuorten toive on kuultu.

– Vuosi yrittäjänä on monelle nuorelle ainutkertainen mahdollisuus kokeilla siipiään yrittäjänä turvallisessa ympäristössä ja kerätä rohkeutta omaa tulevaisuutta varten. Tavoitteenamme on vuoteen 2027 mennessä kaksinkertaistaa Vuosi yrittäjänä -ohjelman vuosittain käyvien nuorten määrä.

Tänä vuonna Vuosi yrittäjänä -ohjelman käy noin 4 900 nuorta. Uskalla Yrittää -aluetapahtumiin ja finaaliin heistä osallistui noin 1 000. Vuosi yrittäjänä -ohjelma on saatavilla yläkouluille, toisen asteen oppilaitoksille ja korkeakouluille.

Palkitut nuorten yritykset

Suomen paras NYT-yritys 2024, peruskoulu ja toinen aste: Hunajaheput NYT

Etu-Töölön lukio, Helsinki

Liikeidea: Yritys myy itse tuottamaansa hunajaa asiakkaille.

Tuomariston perustelut: Erityinen ja spesiaali liikeidea, jossa asiantuntemus korostuu. Tuotekehitys ja tuotevalikoiman kehitys ällistyttävää, ei pelkästään hunajaa vaan useita eri tuotteita mm. kummipesätoimintaa. Selkeä visio tulevaisuudesta ja kasvusta sekä alan potentiaalista. Upeasti huomioitu ekologisuus, joka säilyttää luonnon monimuotoisuutta.

Palkittu NYT-yritys edustaa Suomea Vuosi yrittäjänä -ohjelman EM-kilpailuissa Cataniassa, Italiassa heinäkuussa 2024.

Paras yksinyrittäjä: Waves NYT

Stadin ammattiopisto, Helsinki

Liikeidea: Waves valmistaa trendikkäitä mallistoja kankaista, jotka ovat valmistettu merten muovijätteestä, kierrätetyistä kuiduista tai vaihtoehtoisesti uusiokuiduista.

Tuomariston perustelut: Liikeideana tarjota ekologisia vaatteita nuorille. Kierrätys, ympäristöystävällisyys ja kestävyys huomioitu erinomaisesti. Yrittäjä tekee kaiken itse: suunnittelee, kaavoittaa ja ompelee. Suunnitelmissa on jatkaa globaaliksi brändiksi.

Paras yksinyrittäjä -palkinnon jakoi Suomen Yrittäjät.

Paras liikeidea: Aurora NYT

Vamia, Vaasa

Liikeidea: Päiväkirja pohdiskeluun ja reflektioon, joka sisältää täytettäviä sivuja sekä tarinoita muiden kokemuksista.

Tuomariston perustelut: Sosiaalinen vastuullisuus on liiketoiminnan ytimessä. Yritys on tunnistanut vakavan ongelman ja pyrkinyt ratkaisemaan sen mukavalla tavalla. Kokonaisuudessaan yritys oli upea ja toi arvonsa vahvasti esiin. Yrityksellä oli jo yhteistyökumppaneita sekä sisällöntuotannon että hyväntekeväisyyden suhteen. Heillä oli vahvana tavoitteena kansainvälistyminen.

Paras liikeidea -palkinnon jakoi SEB.

Tulevaisuuden ratkaisija: BizyGames NYT

Juhani Ahon koulu, Iisalmi

Liikeidea: Yrityksen tavoite on opettaa lapsille yrittäjyydestä ja taloudesta hauskalla ja helposti ymmärrettävällä tavalla lautapelin avulla.

Tuomariston perustelut: Yhteiskunnallisesti vaikuttava liikeidea, joka kannustaa nuoria yrittäjyyteen ja on siksi hyvin vaikuttava. Idea on skaalautuva ja helposti muutettavissa kansainväliseksi tuotteeksi. Myyntityötä on tehty tehokkaasti ja tuote on hienosti kaupallistettu. Vaikuttavasti esitelty, nuorilta nuorille suunnattu tuote.

Tulevaisuuden menestyjä -palkinnon jakoi Innovestor.

Paras vastuullinen yritys: GreenPower NYT

Ammattiopisto Spesia, Jyväskylä

Liikeidea: Kiinteistönhoito-alan opiskelijoiden NYT-yritys, joka tuottaa kiinteistönhoidon ja viheralueiden palveluja ja tuotteita. Nyt tuotannossa on kierrätyspuuhakkeesta tehtyjä tuotteita.

Tuomariston perustelut: Vastuullisuus on liiketoiminnan ytimessä ja vastuulliset toimintatavat hyödyttävät yrityksen sidosryhmiä ja ympäristöä. Ylijäämätuotteesta innovoitu ekologinen design-tuote, jonka voi käytön jälkeen kierrättää. Yrityksellä on potentiaalia työllistää useampia ihmisiä ja kasvuun on olemassa selkeä suunnitelma.

Paras yhteiskunnallinen yritys -palkinnon jakoi OP.

Paras tuote: Halla Tea NYT

Etelä-Tapiolan lukio, Espoo

Liikeidea: Jääteetä, jonka maut ovat inspiroituneita arktisen Suomen luonnosta.

Tuomariston perustelut: Yritys on tuonut Pohjoismaisia makuja perinteisten jääteemakujen rinnalle. Tuote oli hyvänmakuinen ja se oli hienosti brändätty kokonaisuus. Tiimi oli energinen ja aktiivinen, ja koko tiimin roolitukset olivat selkeitä. Hinnoittelua oli tarkasti mietitty ja selkeä. Tiimi toi tulevaisuudensuunnitelmat hyvin esiin.

Paras palvelu: Karhukopla Kiinteistöpalvelut NYT

Vihdin lukio, Vihti

Liikeidea: Yritys on kiinteistöpalveluyritys, joka on erikoistunut muuttoihin, lumitöihin, nurmikon leikkuuseen ja pihojen ehostukseen.

Tuomariston perustelut: Perinteinen liikeidea on saatu brändäyksen avulla houkuttelevaksi ja kiinnostavaksi. Liiketuloksen osalta yrityksen työskentely on vakuuttavaa. Tiimillä on loistava tiimihenki ja tulevaisuuden suunnitelmissa on laajentaa liiketoimintaa.

Paras palvelu -palkinnon jakoi Fennia.

Paras myyntitiimi: Shameless NYT

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampere

Liikeidea: Yritys tarjoaa asiakkaille personoituja, omaa vartaloa myötäileviä urheiluhousuja.

Tuomariston perustelut: Todella hyvin mietitty ja harjoiteltu myyntipuhe. Kaikki tiimin jäsenet ovat hyvin aktiivisia. He tuntevat tuotteen ja ovat innoissaan siitä, mitä tekevät. Osasivat kertoa hienon tarinan ongelmasta ja ratkaisusta. Heillä on aktiivinen, mutta asiakaslähtöinen myyntitapa, jossa asiakasnäkökulma on lähtökohtana. Olivat koko ajan myyntipisteen etupuolella ja tavoittivat siten asiakkaita.

Paras myyntitiimi -palkinnon jakoi Elo.

Paras messupiste: Ainoo NYT

WinNova, Pori



Liikeidea: Ainoo NYT valmistaa pääasiassa vauvoille suunnattuja käyttö- ja lahjatarvikkeita.

Tuomariston perustelut: Messupiste on selkeästi rakennettu visuaalinen kokonaisuus, jossa esillepano ja hinnasto olivat selkeitä ja kutsuvia. Messupiste houkutteli asiakkaan lähemmäksi tutustumaan yrityksen toimintaan sekä herätti asiakkaan mielenkiinnon. Brändinmukainen somistus oli huomioitu. Todella hieno ja värikäs kokonaisuus!

Erilliskilpailu – Paras myyntipuhe: Spotless NYT

Högstadiet i Petalax, Malax

Yritys myy myrkyttömiä, tuoksuttomia ja ympäristöystävällisiä tiskiainetabletteja, jotka eivät sisällä mikromuoveja tai muita kemikaaleja.

Tuomariston perustelut: Myyntipuheessa oli onnistunut rakenne ja se oli mieleenpainuva. Esitys oli itsevarma ja iloinen. Myyntipuheen lähtökohta oli asiakaskeskeinen ja erityisen vakuuttavaa oli toteutus kolmella kielellä. Kaiken kaikkiaan esitys oli hieno kasvutarina, jossa pieni epäonnistuminen käännettiin voitoksi.

Paras myyntipuhe -palkinnon voittaja valittiin erillisen myyntipuhekilpailun osallistujien joukosta.

Alumni Leadership: Lenny Sopanen, FindsUP NYT

Etu-Töölön lukio, Helsinki

Tuomariston perustelut: Palkittava osoitti positiivista ja innostavaa asennetta. Hän otti vastuuta yrityksen eri toiminnoista ja hänellä oli selkeästi paloa yrittäjyyttä kohtaan. Tulevaisuuden suunnitelmat oli mietittynä ja niistä huokui mielenkiinto yrittäjyyteen. Hänellä oli selkeä ote johtamiseen ja hänen koko tiiminsä seisoi hänen takanaan.

Alumni Leadership –palkinnon jakoi NYT-alumnit (JA Alumni Finland ry).

Palkitut pikkuyritykset

Yhdistyksen tapahtumassa palkittiin myös alakoululaisten pikkuyrityksiä.

Vuoden paras Pikkuyritys: BuzzNest

Kesämäen koulu, Lappeenranta

Paras myyntipuhe: Makean nälkä

Polvijärven koulu, Polvijärvi

Katso täältä palkittujen kuvat ja tunnelmakuvia finaalitapahtumasta.