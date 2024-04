Sofia Virta: Miksi hallitus ei ymmärrä, että puutarhasaksetkaan eivät riitä, jos kasvua ei saada aikaan, ja miksi Keskusta jätti Vihreät ulos aihetta koskevasta välikysymyksestä?

Virran mukaan Vihreät on nimenomaan esittänyt lukuisia toimia Suomen talouden kestävän kasvun varmistamiseksi aina osaajapulaan vastaamisesta investointien ja innovaatioden Suomeen houkuttelemiseen. Vihreät on painottanut, että Suomen talouden kannalta on kriittisen tärkeää onnistua vihreässä siirtymässä. Virta kysyy Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurviselta, miksi Vihreitä ei ole edes pyydetty mukaan välikysymykseen.

– Hallitus väittää laittavansa Suomen talouden kuntoon, mutta todellisuudessa hallituksella ei vaikuta olevan minkäänlaista visiota siitä, miten tämän maan talous saadaan kestävällä tavalla kasvuun – saati kasvuun lainkaan. Kai kokoomusjohtoinen hallitus ymmärtää, että sisäänpäin käpertymällä ja Suomea näivettämällä eivät todellisuudessa jatkossa riitä puutarhasaksetkaan tämän maan talouden tasapainottamiseksi, jos ei kasvua synny. Vihreät on jatkuvasti haastanut hallitusta laittamaan taloutta kuntoon kestävällä tavalla ja olemme tuoneet pöytään konkreettisia ratkaisuja, Virta painottaa.

Virta hämmästelee myös Keskustan ja Liike nytin valintaa jättää kysymättä Vihreitä mukaan hallituksen näivettävää taloupolitiikkaa koskevaan välikysymykseen.

– Suomen kasvu on yhteinen asia, ja siksi pidän Keskustan valintaa jättää kysymättä Vihreitä tueksi välikysymykseen erikoisena. Kyllä Keskusta tietää, että esitimme sekä syksyn vaihtoehtobudjetissamme että tämän kevään vaihtoehdossamme hallitukselle lukuisia konkreettisia vaihtoehtoja siihen, miten kasvua voitaisiin kestävästi edistää ja valtiontaloutta sopeuttaa reilusti, Virta kertoo.

Virta painottaa, että vihreän siirtymän ja sen potentiaalin hyödyntämisen tulisi olla yksi taloutemme kulmakivistä ja tähän Vihreät on vaihtoehtobudjetissaan vastannut konkreettisilla ratkaisuehdotuksilla.

– Tutkijat ja elinkeinoelämä on toistuvasti tuoneet esiin, että vihreä siirtymä on taloutemme kannalta yksi merkittävimmistä kasvusektoreista. Valtion tulee luoda edellytykset Suomen talouden uudistumiselle ja reilulle kilpailulle, jotta suomalaiset yritykset pystyvät tarttumaan vihreään siirtymän. Ympäristölle haitallisia verotukia tulee karsia, jotta talouden tuottavuutta ja tuotannon jalostusastetta saadaan kasvatettua. Luvituksen sujuvuuteen tulee panostaa tinkimättä ympäristöarvoista. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa tulee vauhdittaa satsaamalla nykyistä vahvempiin verokannustimiin, Virta luettelee.

– Lisäksi on onnistuttava markkinoimaan Suomea paremmin, ja hallituksen tulisi huomattavasti nostaa kunnianhimoa sen suhteen, että Vihreän siirtymän investoinnit ja niistä syntyvä talous sekä hyvinvointihyöty sijoittuvat juuri Suomeen. Nyt on jo kiire. Ei saa tuudittautua harhaluuloon, että Suomi olisi jotenkin edellä. Ei ole, eikä näivettävä politiikka saati maahanmuuttovastaisuus taatusti auta asiaa, Virta ärähtää.



Virta muistuttaa, että yritysten viesti on, että osaajien puute on yksi merkittävimmistä suomalaisten yritysten kasvun hidasteista.



– Osaajapulan vuoksi on panostettava merkittävästi nykyistä enemmän työhön johtavaan maahanmuuttoon. Yritysten menestymisen kannalta on elintärkeää, että Suomeen saadaan osaavaa työvoimaa. Nyt hallitus keskittyy asettamaan esteitä maahanmuuton eteen ja tekemään tänne jo muuttaneiden ihmisten elämästä hankalaa, Virta toteaa.

Virta pohtii, onko Keskustan valinta identiteettipolitiikkaa.

– Kysynkin Keskustalta, onko tässä kyseessä enemmän identiteettipoliittinen valinta vai aito huoli Suomen kasvusta? Suomen kestävä kasvu on yhteinen ja erittäin kriittinen kysymys. Tästä ei pitäisi rakentaa vastakkainasettelua vaan hakea yhteisiä ratkaisuja ja siksi ihmettelen mihin hävisi se keskustan puhe yhteistyöstä. Kyseessä on yhteinen asia ja on hämmentävää, että meitä ei edes kysytty mukaan tähän välikysymykseen. On selvää, että olisimme antaneet tälle vahvan tuen.

Virran mukaan Vihreät jatkaa kestävän kasvun vauhdittamista joka tapauksessa.

– Jatkamme toki Suomen kestävän kasvun vauhdittamista oppositiosta tukemalla hallitusta kestävissä päätöksissä ja haastamalla niissä kohdissa, joissa vauhti puuttuu tai suunta on väärä. Jään kiinnostuksella odottamaan Keskustan välikysymyksen sisältöä mitä siinä on sellaista, ettei Vihreitä viitsitty edes kysyä mukaan, Virta sanoo.