Lämmin sääjakso saa vesistöjen virtaamat hiljalleen nousuun Etelä-Lapissa

Tulvaennusteissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viime viikon jälkeen. Lappiin on ennustettu lämpimämpää säätä lähipäiville ja ensi viikolle. Toissa viikolla alkanut lumen sulaminen jatkuu ja vesistöjen virtaamat kääntyvät hiljalleen kasvuun kuun vaihteessa Etelä-Lapin alueella. Yöpakkaset hillitsevät virtaamien kasvua. Vapun jälkeen sääennuste on epävarma ja on mahdollista, että sää jälleen kylmenee.

Jäätilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen viikkoon nähden. Sään lämmetessä ja vesistöjen virtaamien kasvaessa jäät alkavat heiketä nopeasti, joten jäillä liikkumisessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Simojoella jäänlähtöä ennakoidaan toukokuun alkupäiville. Tulvahuippu Simojoella on toukokuun puolivälissä ja sen suuruus on keskimääräisen kevättulvan tasolla. Muiden Lapin vesistöjen osalta tulvahuippujen todennäköisin ajankohta on tämänhetkisten ennusteiden mukaan toukokuun lopulla. Tulvahuipun suuruudessa on edelleen suurta vaihtelua. Tällä hetkellä suuressa osassa Lapin vesistöjä tulvahuippujen ennustetaan olevan keskimääräistä suurempia.

Lapin alueen säännöstellyt järvet alkavat olla kevään alimmissa vedenkorkeuksissa. Kylmä sää viivyttää järvien tulovirtaamien kääntymistä kasvuun, minkä vuoksi säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet pysyttelevät vielä alhaisella tasolla ja ranta-alueet kuivina.

Tulvan suuruudesta riippumatta tulvavaara-alueen kiinteistöillä olisi hyvä olla joka kevät valmius suojata oma omaisuus tarvittaessa. Valmiuteen kuuluu mm. toimien suunnittelu etukäteen, tarvittavien suojausmateriaalien hankinta ja tulvatilanteen kehittymisen seuraaminen. Vastuu kiinteistöjen tulvasuojelusta on kiinteistöjen omistajilla. Lisätietoa tulviin varautumisesta saat vesi.fi-palvelusta sekä Lapin tulvaoppaasta.

Seuraava viranomaisten tulvakokous on 30.4.2024, jonka jälkeen julkaistaan tiedote.