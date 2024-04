Sokerituotteiden verotuksella ei ole vaikutusta hammashoidon tarpeeseen

Tutkimuksessa hyödynnettiin suomalaisista rekistereistä saatuja pitkittäisaineistoja vuosilta 2011-2020.

Vuosina 2011–2016 Suomessa oli käytössä makeisvero, joka koski makeisia, jäätelöitä ja virvoitusjuomia. Tutkimusjakson loppupuolella, vuosina 2017-2020 makeiset ja jäätelö eivät enää olleet valmisteveron alaisia.

Tutkimuksessa havaittiin, että mitä enemmän valmisteverotuloja saatiin sokeripitoisista tuotteista, sitä suuremmat olivat julkisten hammashoitopalvelujen ja suun perushoitotarpeiden kokonaistoimintakustannukset. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kun sokerituotteista kertyi enemmän verotuloja, myös julkisten hammashoitopalvelujen ja suun perushoitotarpeiden kustannukset kasvoivat.

Keskimääräisen sokerin kulutuksen ei kuitenkaan havaittu vaikuttavan julkisten hammashoitopalvelujen kokonaiskustannuksiin eikä suun perushoitotarpeisiin.

Tutkimuksen mukaan sokerin kulutus pysyi suhteellisen vakiona Suomessa vuosina 2011-2020, vaikka makeiset ja jäätelö eivät olleet enää tarkastelujakson loppupuolella valmisteveron alaisia.

Julkisten hammashoitopalvelujen kokonaiskustannusten määrä kasvoi tutkimusjakson aikana keskimäärin 1,9 prosenttia vuodessa.

Vaikka sokerituotteiden verotus ei näytä vaikuttavan sokerin kulutukseen, lisää se kuitenkin merkittävästi kansallisia kokonaisverotuloja. Nämä tulot voitaisiin tutkijoiden mukaan investoida edelleen suun ja yleisen terveyden edistämiseen.

”Tutkimuksemme osoittaa, että ihmiset eivät luovu sokeripitoisista tuotteista verotuksesta huolimatta. On siis tutkittava muita vaihtoehtoja sokerin kulutuksen vähentämiseksi. Investoinnit terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen on asetettava etusijalle, koska ne tuottavat yhteiskunnalle pitkällä aikavälillä suuria säästöjä", sanoo tutkija Saujanya Karki väestöterveyden tutkimusyksiköstä.

Tutkimus julkaistiin huhtikuussa Acta Odontologica Scandinavica -lehdessä: Jokirinta J, Päkkilä J, Mourelatos E, Sipola S, Laitala ML, Karki S. Trend in basic oral treatment needs in relation to taxation of sweets, ice cream, and sugar-sweetened beverages in Finland: a registry-based study. Acta Odontol Scand. 2024 Apr 16;83:160-165. doi: https://doi.org/10.2340/aos.v83.40335