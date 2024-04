Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) vastaa Otto Anderssonin (RKP) väitteisiin sote-debatissa

Kvarnströmin puhe pidettiin eilen ruotsiksi. Alla on puheen suomenkielinen käännös.

Arvoisa puhemies,

Käsittely jäi meillä eilen hieman kesken, joten vastaan nyt edustaja Otto Anderssonin suoraan kysymykseen ja yritykseen siirtää huomio pois hallituksen sosiaali- ja terveydenhuoltopolitiikasta. Otto Andersson kysyi, voinko taata, että kaikki sosiaalidemokraatit HUS-yhtymän hallituksessa tulevat äänestämään Lohjan synnytysosaston puolesta. En tiedä, miten RKP toimii, mutta meillä SDP:ssä ei ole sellaista kulttuuria, että kansanedustajat sanelevat miten päättäjämme äänestävät alueellisella tasolla.

Voidaan kuitenkin ajatella, että puolueiden ideologiat ja ohjelmat johtavat tiettyihin toimintatapoihin. Näin ei selvästikään ole RKP:n tapauksessa tässä asiassa. RKP on nimittäin päättänyt kehysriihessä, että useita sairaaloita, mukaan lukien synnytystoimintoja heikennetään.

Mitä jos me kaikki täällä tekisimme kuten Otto Andersson tai Henrik Wickström: Aina, kun jonkin asian käsittely eduskunnassa tuntuu epämiellyttävältä, omasta linjasta ei oteta vastuuta, vaan keskitytään siihen, miten muut puolueet toimivat muilla tasoilla. Entä jos ottaisimme jokaisessa koulutuskysymyksessä esille, että RKP todellakin sulkee kouluja siellä sun täällä kunnallispolitiikassa. Se olisi naurettavaa, olisi asia sitten miten tärkeä tahansa oikealla päätöksentekotasolla.

Syy siihen, että otimme Lohjan synnytysosaston esiin ryhmäpuheenvuorossamme, oli se, että se on hyvä esimerkki siitä, miten huono hoitoalan tilanne on, kun jopa Uudenmaan ainoa osasto, jolla on Baby Friendly -sertifikaatti, on uhattuna.

Uskon, että Lohjan synnytyssairaala ansaitsee työrauhan. Näyttää kuitenkin siltä, että suuret puolueet jakaantuvat tässä asiassa. RKP:n ryhmä tekisi luultavasti samoin, jos se olisi suuri, mutta RKP on nyt hyvin pieni puolue. Se on kuitenkin vaa’ankieliasemassa tukemassa Suomen konservatiivista oikeistohallitusta. Hallitus tekee kompromisseja asioissa, joissa arvoliberaalien puolueiden ei koskaan pitäisi tehdä kompromisseja. Tästä näemme esimerkin huomenna, kun täällä keskustellaan turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien oikeuksien heikentämistä koskevista esityksistä. Tunnustan, minäkin vaihdan puheenaihetta, mutta aihe on silti ajankohtainen eduskunnassa.

Emme voi tietää, miten HUSin hallitus äänestää säästövelvoitteiden edessä, joten HUSin alijäämä tulisi korjata hyvinvointialueiden alijäämää korjaamalla. Ja se on hallituksen tehtävä.

Arvoisa puhemies,

Suurin ongelma on siis se, että niin kauan kuin sosiaali- ja terveydenhuoltoa ei rahoiteta tarpeeksi, koko asiasta tulee aluepolitiikkaa. Aluepolitiikassa RKP ei selvästikään näytä pitävän alijäämää ongelmallisena, mutta täällä eduskunnassa teettekin sitten julmia leikkauksia viitaten valtion alijäämään. Silti teillä on varaa suurituloisille myönnettäviin verohelpotuksiin, yksityisen hoitobisneksen satojen miljoonien eurojen lisäykseen, alennettuun olutveroon, niin kutsuttuun tunnin junaan ja niin edelleen. Tämä kaikki samaan aikaan, kun toisen asteen koulutus lakkaa olemasta maksutonta.

RKP luonnollisesti puolustaa ruotsinkieliselle väestölle tärkeitä yksiköitä, ja se on sinänsä hyvä asia, siinä taistelussa olemme yksimielisiä. Maan muiden yksiköiden lakkauttaminen ei kuitenkaan näytä huolestuttavan RKP:tä alkuunkaan, sillä se ei vaikuta puolueen kannatuspohjaan, mikä kertoo puolueen suhtautumisesta sosiaali- ja terveydenhuoltoon ylipäätään. Vähät välitetään siitä, jos yöpäivystys lakkaa, kunhan se ei koske omia äänestäjiä.

Itse ajattelen, että myös Jämsä, Iisalmi, Salo, Raahe, Kouvola, Oulainen ynnä muut ovat tärkeitä, vaikka minulla ei ole siellä äänestäjiä. RKP:n kannalta tärkeintä ei kuitenkaan näyttäisi olevan sosiaali- ja terveysalan auttaminen, vaan omien yksiköiden puolustaminen. Leikkaukset kohdistuvat kuitenkin myös ruotsinkielisiin palveluihin.

Summa summarum tähän saakka: RKP on HUS-yhtymässä aivan oikeassa Lohjan synnytysosastoa koskien, ja puolueen päättäjät siellä saavat täyden tukeni, mutta nyt me emme ole siellä, vaan eduskunnassa, ja ongelmana on, ettei hallitus RKP:n ohella korjaa tilannetta, jossa nämä leikkaussuunnitelmat ovat asialistalla.

Päinvastoin hallitus pahentaa tilannetta.

Arvoisa puhemies,

Sosiaali- ja terveydenhuollon leikkausten osalta hallitus vähentää voimakkaasti ennaltaehkäisevien ja täydentäviä tehtäviä hoitavien järjestöjen avustuksia.

Ruotsinkielisten kehitysvammaisten etujärjestö FDUV toteaa oikeutetusti, että tämä on lyhytnäköistä. Kuunteletteko heitä? Ette tehneet niin päättäessänne lykätä vammaispalvelulakia muutama kuukausi sen jälkeen, kun äänestitte sen puolesta hieman ennen vaaleja.

Tärkeintä olisi tietenkin korjata hoitoalan resurssipula, johon oppositio on osoittanut taloudellisesti kestäviä ratkaisuja, ja korjata sosiaali- ja terveydenhuollon erikoistyövoiman puute. Jälkimmäiseen ratkaisuina ovat koulutus, maahanmuutto ja alan vetovoima. Hallitus ei onnistu missään näistä.

Opiskelijat kärsivät hallituksen politiikasta. Aikuiskoulutus ajetaan alas. Maahanmuuttoa kiristetään perussuomalaisten mallin mukaisesti. Terveydenhuollon ammattilaisten työtaakkaa ja stressiä lisäävät kehysriihen päätökset. Lääkäriliitto arvostelee hallituksen politiikkaa painokkaasti. Hallituksen työelämäpolitiikka herättää hoitoalan ammattiyhdistyksissä suurta ja perusteltua kritiikkiä.

Myönteistä Otto Anderssonin hyökkäyksessä oli se, että Lohjan synnytysosasto sai enemmän huomiota. Synnytyshoidosta pitäisi keskustella eduskunnassa paljon enemmän. Tein hiljattain keskustelualoitteen synnytysosastojen tulevaisuudesta Suomessa. Valitettavasti kukaan RKP:stä ei allekirjoittanut sitä.