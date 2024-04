Osuuskauppa Keskimaa maksaa asiakasomistajille historiallisen suuren, yli 11 miljoonan euron, ylijäämänpalautuksen

Osuuskauppa Keskimaan edustajiston kevätkokouksessa 24.4.2024 vahvistettiin Keskimaan hallituksen esitys ylijäämänpalautuksen maksamisesta. Ylijäämänpalautus tarkoittaa sitä, että osuuskauppa ohjaa osan edellisvuoden tuloksestaan takaisin omistajilleen, eli asiakkailleen.



Vuoden 2023 tuloksesta ylijäämänpalautusta maksetaan yli 11,2 miljoonaa euroa, mikä on yli 1,6 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Ylijäämänpalautusta maksetaan asiakasomistajille 2 % Osuuskauppa Keskimaasta tehtyjen, S-Etukortilla rekisteröityjen bonusostojen määrästä. Osuusmaksun koron suuruudeksi Keskimaan edustajisto päätti edellisvuosien tapaan 6 % eli 6 euroa osuusmaksulta, yhteensä noin 820 t€. Ylijäämänpalautus ja osuusmaksun korko maksetaan talouden pääjäsenen etujen maksutilille S-Pankkiin maanantaina 10.6.2024.

− Ylijäämänpalautus on tärkeä etuus ja palkkio asiakasomistajillemme vuoden ostoista Keskimaalle. Tänä vuonna maksamme asiakkaillemme historiallisen suuren 2 % ylijäämänpalautuksen, mikä on 0,25 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Historiallisen suuren ylijäämänpalautuksen taustalla on vuoden 2023 hyvä tulos. Uskomme, että tällaisina taloudellisesti epävakaina aikoina ylijäämänpalautuksella on entistä suurempi merkitys monissa talouksissa, toteaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Osuuskauppa Keskimaa on maksanut ylijäämänpalautusta katkeamatta vuodesta 1998 lähtien eli yli 25 vuoden ajan. Keskimaan asiakasomistajien määrä oli yhteensä 139 974 vuoden 2023 lopulla.