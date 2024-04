Sofia Virta: Hallituksen maahanmuuttopolitiikka on lasten oikeuksista piittaamatonta

– Hallitus tuo eduskuntaan muun muassa esitykset, jotka hankaloittavat perheiden yhdistämistä sekä jo Suomessa asuvien perheiden jäämistä Suomeen. Nämä muutokset eivät ole tuhoisia vain Suomeen muualta muuttaneiden aikuisten vaan myös tänne muuttaneiden ja täällä syntyneiden lasten näkökulmasta, huomauttaa Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta.

Virta muistuttaa, että lapsen oikeuksien turvaaminen on viime kädessä lainsäätäjän ja lainvalmistelijan vastuulla ja että kaikki lapset ansaitsevat tulla kohdelluksi samanarvoisina.

– Tällainen maahanmuuttopolitiikka yhdistettynä Orpon hallituksen jo ennestään epäinhimilliseen lapsi- ja perhepolitiikkaan osoittaa, että hallitukselle kaikki lapset eivät ole samanarvoisia, muun muassa ihonväristään tai synnyinpaikastaan johtuen. Kuten aiemminkin, myös nyt hallituksen esitysten lapsivaikutusten arviot ovat pahasti puutteellisia ja paikoin vaikutusten on arvioitu olevan jopa negatiivisia, Virta sanoo.

Virta huomauttaa, että lapsen perhe- ja ihmis­suhteet ovat keskeisessä roolissa, mitä tulee hyvään ja lapsen edun mukaiseen lapsuuteen. Nyt käsittelyyn tulevien hallituksen esitysten on kuitenkin arvioitu heikentävän erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeutta perheeseen. Samalla lapsia sysätään hallituksen toimesta entistä syvempään köyhyyteen.

– Olisi hyvä muistaa, että kaiken politiikan kohteena on ihminen: perheen isä, äiti, nuori, lapsi. Nyt hallituksen puhe ja toimet näyttäytyvät synkän vihamielisenä ja uhkakuvia luovina, unohtaen, että puhumme yksilöiden arjesta, perheestä ja elämästä, toteaa Virta.

Konkreettinen esimerkki hallituksen lapsista piittaamattomasta maahanmuuttopolitiikasta on muun muassa hallituksen päätös leikata vastaanottorahaa. Virta muistuttaa, että suuri osa vastaanottojärjestelmän piirissä olevista lapsiperheistä on yksinhuoltajaperheitä, joiden tilanne on jo lähtökohtaisesti erityisen haastava.

– Vastaanottorahan pienentämisestä kärsivät erityisesti naiset, lapsiperheet sekä yksinhuoltajat. Tämä toistaa hallituksen tuttua kaavaa, sillä hallituksen päätökset heikentävät kotiutumista ja siirtävät laskut maksettaviksi, korkealla korolla, seuraaville päättäjille ja sukupolville, Virta sivaltaa.

– Vastaanottorahan pienentäminen myös heikentää ilman huoltajaa tulleiden lasten mahdollisuutta elää perheessä. Jokaisella lapsella pitäisi olla mahdollisuus elää lapsuuttaan rakkaidensa kanssa. Tällainen politiikka altistaa lapsia monenlaiselle hyväksikäytölle ja sen riskeille, Virta lisää.

Virta olisi toivonut, että viimeistään kehysriihen yhteydessä hallitus oli kuunnellut asiantuntijoita ja perunut maahanmuuttolakien vihamieliset ja epäinhimilliset kiristykset, jotka eivät iske peruuttamattomalla tavalla ainoastaan lapsiin, nuoriin ja aikuisiin, vaan myös Suomen talouteen.

– On käsittämätöntä, miten irti todellisuudesta hallitus on ollut valmistellessaan tämän mittaluokan lakien kokonaisuutta tilanteessa, jossa työikäisen väestön määrä laskee, huoltosuhde heikkenee ja syntyvyys laskee. Maailmassa on käynnissä kova globaali kilpailu kansainvälisistä osaajista ja uusista kansalaisista tukemaan yhteiskunnan toimintaa, Virta muistuttaa.

– On päivänselvää, että tällä lakien kokonaisuudella hallitus lähettää surullisen synkän viestin ihmisille, jotka tänne saapuvat: ette ole tervetulleita, lähtekää pois. Tähän Suomella ei olisi varaa – ei inhimillisesti, eikä taloudellisesti, Virta päättää.