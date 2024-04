Suomalaisyhtiö Hytrade taistelee ilmastonmuutosta vastaan tekemällä ohjelmistopalvelun avulla vihreästä vedystä huomattavasti edullisempaa

Suomalainen ohjelmisto-startup Hytrade kehittää vihreän vedyn tuotantokustannukset mullistavaa SaaS-palvelua (Software as a service) tavoitteenaan vauhdittaa raskaan teollisuuden ja logistiikan vihreää siirtymää. Hytraden kehittämän palvelun nerokkuus perustuu siihen mallinnettuun vihreän vedyn arvoketjuun, jonka pohjalta se optimoi tuotannon energiantarvetta ja joustavuutta prosessin eri vaiheissa.

Tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävä palvelu hoitaa uusiutuvan sähkön kulutuksen ja kaupankäynnin kustannustehokkaasti analysoiden tuotantoprosessin joustavuutta ja sähkön reaaliaikaista markkinahintaa. Hytrade laskee tuotantoprosessin kokonaiskustannuksia merkittävästi ja parantaa uusiutuvan vedyn sekä sen johdannaisten kilpailukykyä.

“Hiilestä irtautuminen raskaan teollisuuden ja liikenteen sektoreilla on välttämätöntä ilmastonmuutoksen torjumisessa. Vihreä vety on uusiutuva ja monipuolinen raaka-aine muun muassa teräksen, lannoitteiden ja polttoaineiden valmistuksessa. Korkeiden kustannusten vuoksi sen laaja käyttöönotto ei vielä tähän mennessä ole ollut tarpeeksi kannattavaa ja kannustavaa. Hytrade ratkaisee tämän haasteen yhdistämällä tekoälyn, koneoppimisen, trading-osaamisen ja uusimman ohjelmistoteknologian raskaan teollisuuden energiankulutukseen uniikilla ja innovatiivisella tavalla”, kertoo Hytraden perustaja ja toimitusjohtaja Anne Särkilahti.

Hytrade on herättänyt jo varhaisessa vaiheessa valtavasti kiinnostusta vihreää vetyä valmistavien ja hyödyntävien toimijoiden keskuudessa. Yhtiö on juuri saanut päätökseen ensimmäisen rahoituskierroksensa ja lähtee nyt pre-seed-rahoituksen turvin jatkokehittämään ohjelmistopalvelua tukevaa teknologiaa.

Hytrade vastaa vedystä riippuvaisten toimialojen uusiin tarpeisiin

Vihreä vety nähdään yhtenä keskeisimmistä energiaratkaisuista ilmastonmuutoksen torjunnassa etenkin raskaan teollisuuden sektoreilla sekä muun muassa laiva- ja lentoliikenteessä. Tällä hetkellä yksi uusiutuvan vedyn hyödyntämisen suurimmista esteistä on sen kallis hintalappu fossiilisilla polttoaineilla valmistettuun vetyyn verrattuna. Energiamarkkinoilla on vihreän vedyn valmistuksessa merkittävä rooli, sillä prosessiin tarvitaan tiukoilla reunaehdoilla valtava määrä uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, jonka hetkittäistä tuotantomäärää ja markkinahintaa on vaikeaa ennustaa.

Hytraden perustajat ovat tehneet pitkän uran energia-alalla, ja heillä on vahvaa osaamista raskaan teollisuuden sähkönkulutuksesta ja tradingista. Visio ohjelmistopalvelun kehittämisestä syntyikin raskaan teollisuuden sektorin kasvaneeseen tarpeeseen optimoida uusiutuvan energian kulutusta.

“Uusiutuvan sähkön energiantuotannon ennustamisen yhdistäminen teolliseen vedyntuotantoprosessiin ja sähkömarkkinoilla tapahtuvaan kaupankäyntiin ja tasehallintaan on monimutkainen tehtävä. Hytrade antaa vihreän vedyn tuottajalle arvokkaan kokonaiskuvan arvoketjusta, joka antaa heille paremmat mahdollisuudet hyödyntää teollisen sähkönkulutuksen joustavuutta ja optimoida uusiutuvan sähkön hintaa”, Hytraden perustaja ja operatiivinen johtaja Jukka-Pekka Häkli kertoo.