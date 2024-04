Vihreiden Ohisalo ja Forsgren: Hallitus haluaa kitkeä jengirikollisuutta, mutta pahentaa samalla sen juurisyitä

Maria Ohisalo ryhmäpuheessa: Hallitus ajaa alas hyvinvointivaltiota 23.4.2024 14:41:27 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Maria Ohisalo korosti tänään välikysymyskeskustelussa pitämässään Vihreiden ryhmäpuheessa, että hyvinvointivaltion ydinajatuksena on, että jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus saada terveydenhuoltoa varallisuudesta, asuinpaikasta tai elämäntilanteesta riippumatta. Ohisalon mukaan pääministeri Orpon johtama hallitus on kuitenkin tekemässä päinvastaisia toimia leikkaamalla sote-alalta ja suunnittelemalla sairaalaverkon tiivistämisiä, mikä uhkaa etenkin harvaan asutuilla alueilla asuvien suomalaisten terveydenhuollon saavutettavuutta.