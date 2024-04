Olympiapurjehdus: Toinen maapaikka Suomelle! Grönblom ja Hokka varmistavat maapaikan ennen mitalilähtöjä

Olympiapurjehdus: Ratkaisevat karsinnat Pariisiin alkaa viikonloppuna 19.4.2024 17:29:09 EEST | Tiedote

Suomen purjehdusmaajoukkue on valmiina kamppailemaan maapaikoista Ranskan olympiaviikolla. Ensimmäiset karsinnalähdöt purjehditaan sunnuntaina 21. huhtikuuta. Olympialuokkien viimeisissä 'Last Chance' -karsinnoissa Suomi tavoittelee maapaikkoja iQFoil-, Formula Kite-, 49er- ja 49er FX -luokissa. Leija- ja purjelautailijoiden maapaikat ratkaistaan torstaina 25. huhtikuuta, kun taas 49er- ja 49er FX -luokkien maapaikat ratkotaan perjantaina 26. huhtikuuta. Aiempiin karsintoihin poiketen Hyères’issä kilpailijat jaetaan luokittain kahteen laivueeseen, joista varsinaisessa Last Chance -laivueessa kilpailevat ainoastaan maat, jotka eivät ole vielä lunastaneet maapaikkaa. Tämä tarkoittaa, että viimeiset olympiapaikat ratkeavat todennäköisesti vasta viimeisien päivien mitalilähdöissä. Laivueet ovat myös tavanomaista pienempiä, joten jokaisen pisteen painoarvo on kokonaistulosten kannalta merkittävä. - Pienemmät laivueet muuttavat varmasti kisaa, mutta jää nähtäväksi, että miten. On luotettava