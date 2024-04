Vihreät aluevaltuutetut: Sote-leikkaukset vaarantavat palveluihin pääsyn

Länsi-Uudenmaan Vihreiden poliittiseksi sihteeriksi on valittu Hanna Hiltunen 12.1.2024 14:42:08 EET | Tiedote

Länsi-Uudenmaan Vihreiden poliittiseksi sihteeriksi on valittu tammikuusta 2024 alkaen Hanna Hiltunen. ”On hienoa päästä tekemään töitä näin tärkeiden asioiden parissa, ja olla mukana mahdollistamassa hyvää päätöksentekoa paremman tulevaisuuden puolesta.” Alan asiantuntemusta Hiltuselle on kertynyt valtio-opin opinnoista Tampereen yliopistossa, jossa hän on opiskellut myös hallintotieteitä. "Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella myös vuosi 2024 tulee olemaan työntäyteinen, mutta antoisa. Hyvinvointialueella tehtävä työ on äärimmäisen merkittävää asukkaiden hyvinvoinnin kannalta, ja on tärkeää että sitä tehdään parhaalla mahdollisella tavalla." toteaa Länsi-Uudenmaan vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Henna Partanen.