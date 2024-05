Uusi tietokirja lokkien sielunelämästä

Riku Cajanderin tietokirja Lokkien maailma on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Riku Cajander on helsinkiläinen biologi ja toimittaja, joka on aiemmissa teoksissaan käsitellyt lintulajeista erityisesti vesilintuja ja kahlaajia sekä laajemmin lintujen uhanalaisuutta ja äänimaailmaa. Lokeista – itselleen henkilökohtaisesti ehdottomasti kiinnostavimmasta lintulajiryhmästä – kirjoittaessaan hän peittää suuren aukon suomalaisessa lintukirjallisuudessa. Lokkien maailma on sekä kotimaiseen että kansainväliseen tutkimustietoon nojautuva teos lokkien ominaisuuksista ja maailmasta meillä ja muualla. Se kertoo ilmaston- ja merien muutosten sekä muiden ihmisen toimien vaikutuksesta lokkien elämään.



Upeasti kuvitettu teos käsittelee myös lokkien merkitystä ihmisyhteisöjen keskellä ja innoittajana ihmisen kulttuurituotteille.



Riku Cajander on kirkkonummelainen biologi ja ympäristökysymyksiin keskittyvä toimittaja. Hänen aiemmat kirjalliset teoksensa ovat käsitelleet lintujen laulua sekä sorsien ja kahlaajien yleispiirteitä ja uhanalaisuutta. Lokkeja hän on seurannut varhaisista nuoruusvuosistaan lähtien.

CAJANDER, RIKU : Lokkien maailma

200 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523812369

Ilmestymisaika: Toukokuu 2024

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää osoitteeseen tilaukset@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.