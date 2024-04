Nimitystiedote: Juho Perkonoja on nimitetty Turku Energian Lämpö-yksikön johtajaksi

Kaukolämpövuoto Biolaaksossa – ei vaikutusta kaukolämmön jakeluun 28.11.2023 09:09:12 EET | Tiedote

Turku Energian kaukolämpöverkossa on havaittu tiistaina 28.11.2023 aamulla vuoto Biolaaksossa. Tarkempi vikakohta on paikannettu ja korjaustyöt on aloitettu. Vuodolla ei ole vaikutusta kaukolämmön jakeluun, mutta vuodon takia alueella sijaitsevassa Jaaninojassa on havaittavissa runsaasti vihreäksi värjättyä kaukolämpövettä tämän ja huomisen päivän aikana.