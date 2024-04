Bosch Sensortec mukana laatimassa Suomen kansallista puolijohdestrategiaa

Bosch on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Sen palveluksessa oli vuoden 2023 lopussa noin 429 000 työntekijää. Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 91,6 miljardia euroa. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Yritys pyrkii liiketoiminnassaan hyödyntämään teknologiaa automaation, sähköistymisen, digitalisaation, liitettävyyden ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Boschin laaja jalansija eri toimialoilla ja alueilla vahvistaa sen innovatiivisuutta ja vahvuutta. Bosch käyttää asiantuntemustaan anturiteknologian, ohjelmistojen ja palveluiden alalla tarjotakseen asiakkaille monialaisia ratkaisuja yhdeltä toimijalta. Lisäksi se soveltaa osaamistaan liitettävyyden ja tekoälyn saralla kehittääkseen ja valmistaakseen käyttäjäystävällisiä ja kestäviä tuotteita. Bosch haluaa parantaa elämänlaatua ja säästää luonnonvaroja teknologioilla, jotka ovat ”Invented for Life."

Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n sekä sen noin 440 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä yli 60 maassa. Jos mukaan luetaan myös myynti- ja palveluyhteistyökumppanit, on Bosch tuotanto-, suunnittelu- ja myyntiverkostonsa kautta läsnä lähes kaikissa maailman maissa. Yhtiön kasvun perusta on sen innovaatiovoima. Tutkimuksessa ja tuotekehityksessä työskentelee noin 85 500 henkilöä 136 toimipisteessä eri puolilla maailmaa. Heistä noin 44 000 on ohjelmistokehittäjiä.

Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omistusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Yleishyödyllinen säätiö Robert Bosch Stiftung omistaa 94 prosenttia Robert Bosch GmbH:n osakkeista. Loput osakkeista omistaa Boschin perhe yrityksensä kautta sekä Robert Bosch GmbH. Suurinta äänivaltaa yhtiössä käyttää Robert Bosch Industrietreuhand KG, joka huolehtii myös omistajuuteen liittyvistä toiminnoista.