Canatu investoi 10 miljoonaa euroa Suomeen - tänään julkistettu puolijohdetoimialan strategia luo perustaa Canatun tulevalle kasvulle Suomessa

VANTAA, SUOMI – 26.4.2024 – Canatu investoi yhteensä noin 10 miljoonaa euroa tuotantokyvykkyyden kasvattamiseen Vantaalla. Investoinnit kohdistuvat hiilinanoputkitehtaalle rakennettavaan uuteen puhdastilaan, tuotantolinjaan ja -laitteisiin. Investointien tavoitteena on lisätä tuotantokapasiteettia, parantaa automaatiotasoa ja vahvistaa edelläkävijyyttä hiilinanomateriaali- ja reaktorituotteissa. Investoinnit kasvattavat myös työllisyyttä. Canatu työllistää tällä hetkellä noin 120 alan huippuammattilaista. Henkilöstömäärä on tuplaantunut viimeisen 1,5 vuoden aikana. Työt alkoivat 2023 ja on määrä valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä. Canatu on johtava hiilinanomateriaali- ja laitevalmistaja puolijohde- ja autoteollisuudelle.