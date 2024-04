Lapsille suunnitellut kirjastokalusteet kutsuvat viihtymään kirjastossa

(Kirjoitus on julkaistu tänään Kirjasto nyt ja huomenna -blogissa.)





Monelle LAB Muotoiluinstituutin opiskelijalle kirjastot ovat tulleet tutuiksi jo lapsena. Lasten kirjastokalusteiden suunnitteluprojektin aikana opiskelijat pääsivät kuitenkin tutustumaan kirjastoihin ja niiden asiakkaiden käyttäytymiseen uudella tavalla. Uusi katse herätti pohtimaan tilaratkaisuja, kalustevalintoja ja kehittämismahdollisuuksia lapsen perspektiivistä.

Kirjastoilla on mahdollisuus kannustaa lapsia kasvamaan tulevaisuuden kirjastojen asiakkaiksi. Lasten luontaista uteliaisuutta ja tiedonjanoa voidaan tukea tarjoamalla heille positiivisia kokemuksia kirjastotilassa.

Opiskelijat Tia Kuusinen, Linda Paananen, Oona Rantamäki ja Nora Tuomi muodostavat yhden projektiin osallistuneista suunnittelutiimeistä. He ovat suunnitelleet yhdessä kirjastoympäristöön soveltuvan lasten kalustesarjan.

“Olemme suunnitelleet lasten kirjastokalusteet niin, että ne ovat rakenteeltaan kestäviä, ergonomisia sekä niin, että ne täyttävät julkitilavaatimukset. Kalustesarja osallistaa lasta kirjaston eri toiminnoissa ja mahdollistaa kalusteiden itsenäisen käytön helposti sekä turvallisesti”, kertovat Paananen, Rantamäki ja Tuomi. “Kalusteet ovat muotokieleltään ajattomia ja niissä on leikkisä ilme, joka vetoaa lapsiin.”



“Ympäristöystävällisyys on otettu huomioon kalusteiden huollettavuudessa, osien vaihdettavuudessa sekä kierrätettävyydessä. Cnc-tekniikan avulla saavutetaan pieni materiaalimenekki, ja se on myös kustannustehokasta.”

Moni projektiin osallistunut opiskelija kaipaa lasten kirjastotilaan lisää rohkeutta.

“Kirjaston tulisi tarjota käyttäjilleen WOW-elämyksiä”, lisää muotoilua pidempään opiskellut Demetrio Collazos.

Tällä viikolla avattuun Kirjava-näyttelyyn osallistuvat opiskelijat Demetrio Collazos, Eleonoora Ekman, Maija Hassinen, Anni Jaakkola, Kerttu Komulainen, Lotta Lähteenmäki, Linda Paananen, Oona Rantamäki, Tiina Sinkkonen, Juulia Syrjäkylä, Maria Tuhkanen, Nora Tuomi, Liinu Verlin, Emilia Viola ja Alina Kokkonen.



Näyttelyyn pääsee tutustumaan Luja-galleriassa LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella (Mukkulankatu 19, Lahti) 16.5.2024 asti. Näyttely on avoinna arkisin klo 8–16.

LAB-ammattikorkeakoulun muotoilun, kuvataiteen ja visuaalisen viestinnän koulutukset jatkavat legendaaristen Lahden Muotoiluinstituutin ja Imatran taidekoulun pitkiä perinteitä LABin Muotoiluinstituuttina. Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus keskittyy asumisympäristöjen ja julkisten tilojen sekä niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen suunnitteluosaamiseen ja soveltavaan tutkimukseen. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat käyttäjälähtöisyys, toiminnallinen ja esteettinen laatu sekä kestävä kehitys.