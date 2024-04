Keminmaan Alko saa uuden ilmeen toukokuussa

Keminmaan Alkon myymälän ilme uudistetaan Alkon uuden konseptin mukaiseksi. Myymälä on avoinna normaalisti ennen remonttia lauantaihin 11. toukokuuta klo 18 saakka. Myymälä avataan uudistettuna perjantaina 31. toukokuuta klo 9. Myymälän ollessa suljettuna 13.–30. toukokuuta asiakkaita palvelevat Alkot muun muassa Kemissä ja Torniossa. Sijainti- ja aukioloaikatiedot löytyvät Alkon verkkosivuilta.

”On hienoa päästä uudistamaan myymälämme. Keminmaalla on jatkossakin saatavilla kattava valikoima sesonkien ja vuodenaikojen ajankohtaisia tuotteita. Asiakkaidemme kuuntelu ja paikallisuuden huomiointi ovat meille ensiarvoisen tärkeitä, kun suunnittelemme myymälän valikoimaa. Esimerkiksi nyt vapun alla ja kesää kohden myymälässämme painottuvat erityisesti kuohu- ja roseeviinit, alkoholittomia vaihtoehtoja unohtamatta”, kertoo palvelupäällikkö Katja Friman.

Koko Alkon valikoima ei mahdu yhteen myymälään, mutta kaikki yli 11 000 tuotetta ovat saatavilla Alkon verkkokaupasta.

”Verkkokaupassamme koko yli 11 000 tuotteen valikoimamme on tilattavissa maksutta mihin tahansa myymäläämme. Verkkokaupassa voi tutustua tuotteisiin, vertailla niitä ja tehdä ostoksia juuri silloin, kuin itselle sopii.”

”Suosittelen myös lataamaan mobiilisovelluksemme, jossa voi tutustua vaikkapa yksittäisiin tuotteisiin tai tarkistaa missä myymälöissä omia lempituotteita on saatavilla. Äpistä voi tehdä myös verkkokauppatilauksen.”

Kun nuori pyytää ostamaan alkoholia, kerro miksi ei

Alkon myymälöissä on parhaillaan käynnissä Miksi ei -kampanja, jolla muistutetaan alkoholin välittämisen haitallisuudesta. Kampanjalla halutaan tarjota aikuisille keinoja ja tukea alkoholin välittämisestä kieltäytymiseen.

”Nuoret saavat alkoholia yleisimmin läheiseltä aikuiselta. Ostamalla alaikäiselle alkoholia vanhempi viestii siitä, että alkoholin on ok kuulua nuoren elämään. Nuori tarvitsee rajojen asettamista – aiheesta on hyvä keskustella avoimesti”, Friman sanoo.

Mikäli Alkon myyjälle herää epäilys alkoholin välittämisestä alaikäiselle, myyjä kieltäytyy myymästä.

”Arjessamme pyrimme omalla myynninvalvonnallamme huolehtimaan, että alkoholijuomia ei päätyisi alaikäisille, päihtyneille, tai välitystarkoituksiin. Olemme erilainen kauppa ja meidän tehtävämme on myydä alkoholia vastuullisesti.”