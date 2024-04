Valkeakosken Alko saa uuden ilmeen toukokuisessa remontissa

Valkeakosken Alkon myymälän ilme uudistetaan Alkon uuden konseptin mukaiseksi. Myymälä on avoinna normaalisti ennen remonttia lauantaihin 11. toukokuuta klo 18 saakka. Myymälä avataan uudistettuna perjantaina 24. toukokuuta klo 16. Myymälän ollessa suljettuna 13.–23. toukokuuta asiakkaita palvelevat Alkot muun muassa Lempäälässä ja Toijalassa. Sijainti- ja aukioloaikatiedot löytyvät Alkon verkkosivuilta.

”On hienoa päästä uudistamaan myymälämme. Myymälätila hieman pienenee, mutta valikoiman koko pysyy samana. Meiltä on jatkossakin saatavilla kattava ja mielenkiintoinen valikoima sesonkien ja vuodenaikojen ajankohtaisia tuotteita. Esimerkiksi nyt ylioppilas- valmistujaisjuhlia sekä muita kevään ja kesän juhlia kohden myymälässämme painottuvat erityisesti kuohuviinit, alkoholittomia vaihtoehtoja unohtamatta”, kertoo palvelupäällikkö Laura Alaste.

Valkeakosken myymälän valikoimassa on noin 1250 tuotetta, joista noin 650 on viinejä, 240 panimotuotteita, 330 väkeviä ja 30 alkoholittomia.

Paikallisuus ja asiakkaiden toiveet ovat valttia valikoimassa

Alkon myymälöiden valikoimasta 70 % ohjataan keskitetysti kysynnän perusteella. Loput 30 % myymälä täydentää itse valinnaisilla tuotteilla paikallisen kysynnän mukaan.

”Asiakkaiden kuuntelu ja paikallisuuden huomiointi ovat ensiarvoisen tärkeitä, kun Valkeakosken myymälän valikoimaa suunnitellaan. Otamme mielellämme vastaan asiakkaiden toiveita ja muokkaamme valikoimaa niiden mukaisesti. Valikoimatoiveita voi jättää suoraan meille myymälässä tai näppärästi osoitteessa Alkotoive.fi”, Alaste sanoo.

Alkon asiakkaat ovat tyytyväisiä valikoimaan. Kevään 2024 valikoimatyytyväisyysmittauksessa Alkon valikoima sai asiakkailta arvosanaksi 8,6 (asteikko 4–10).

Alkoholijuomien hinnassa veron osuus saattaa yllättää

”Hinnoittelumme puhuttelee aika ajoin asiakkaitamme. Alko kertoo hinnoittelun perusteet ja myyntikatteen avoimesti”, Alaste kertoo.

Alkon myyntikate on keskimäärin noin 17 prosenttia. Myyntikatteella Alko kustantaa muun muassa myymälöiden ylläpidon, henkilökunnan palkat sekä tuotteiden hankinta- ja laadunvalvontakulut.

Alkoholijuomavero muodostaa Suomessa ison osan alkoholijuomien hinnasta. Esimerkiksi 25 euron väkevän juoman hinnasta (koko 0,7 litraa ja alkoholiprosentti 40) noin 19 euroa on veroa. Kymmenen euron viinistä veron osuus on noin viisi euroa, ja kolmen euron oluesta noin 1,50 euroa on veroa. Väkevissä ja oluissa alkoholijuomavero määräytyy alkoholiprosentin mukaan: mitä suurempi alkoholiprosentti tuotteella on, sitä suurempi on veron määrä.

Alko ei määrittele alkoholijuomaveroa, vaan verotuksesta päättää Suomen hallitus ja eduskunta. Mahdolliset veronmuutokset näkyvät alkoholijuomien kuluttajahinnoissa täysimääräisinä.