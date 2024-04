Heinola Citymarketin Alko uudistuu

Heinolan Citymarketin Alkon myymälän ilme uudistetaan Alkon uuden konseptin mukaiseksi. Myymälä on avoinna ennen remonttia normaalisti vielä lauantaina 11. toukokuuta. Myymälä avataan uudistettuna torstaina 30. toukokuuta klo 16. Myymälän ollessa suljettuna 13.–29.5., asiakkaita palvelee muun muassa Heinolan keskustan Alko.

”Pääsemme avaamaan uudistetun myymälän juuri kivasti kesäkauden alkuun. Uudistetussa myymälässä on viihtyisät tilat sekä asiakkaiden että henkilökuntamme käyttöön. Myymälätila pienenee hieman, mutta valikoimamme pysyy samankokoisena myös remontin jälkeen”, kertoo palvelupäällikkö Matti Airola.

Heinolan Citymarketin Alkon valikoimassa on noin 700 viiniä, 200 panimotuotetta, 200 väkevää ja 30 alkoholitonta juomaa.

Kevyitä pakkauksia kesää kohti

Juomapakkauksella on merkittävä osuus juoman hiilijalanjäljestä, viinillä jopa 46 prosenttia.

”Uudet pakkaustavat, kuten kartonkitölkit ja muovipullot, murentavat vanhoja viinikäsityksiä. Myytin siitä, että lasipullo on viinille ainoa oikea pakkaus, voi unohtaa. Viineille, joita on tarkoitus kypsyttää vuosia, lasipullo on paras vaihtoehto, mutta näissäkin tapauksissa kevyt lasipullo soveltuu yhtä hyvin kuin perinteinen. Valtaosa viineistä ostetaan kuitenkin kulutettavaksi nopeasti ostamisen jälkeen”, Airola sanoo.

”Helppo muistisääntö on mitä kevyempi ja kierrätettävämpi pakkaus on, sitä pienemmät ovat sen ilmastovaikutukset.”

Myös Heinolassa on huomioitu uudet pakkausmuodot.

”Meillä on hyllyillä noin 70 vaihtoehtoiseen pakkauksen pakattua viiniä. Tarjolla on kartonkitölkkejä, muovipulloja ja hanapakkauksia. Nämä ovat oiva valinta vaihtoehdoksi vaikkapa mökkireissulle, koska pakkaukset ovat kevyitä kantaa.”

Kun nuori pyytää ostamaan alkoholia, kerro miksi ei

Alkon myymälöissä on parhaillaan käynnissä Miksi ei -kampanja, jolla muistutetaan alkoholin välittämisen haitallisuudesta. Kampanjalla halutaan tarjota aikuisille keinoja ja tukea alkoholin välittämisestä kieltäytymiseen.

”Vanhemmat saattavat ajatella, että kotona nautittu tai nuorelle ostettu alkoholi ovat keino kontrolloida nuoren alkoholin käyttöä. Todellisuudessa vanhemmat antavat näin viestiä, että nuorten alkoholinkäyttö olisi ok”, Airola sanoo.

Mikäli Alkon myyjälle herää epäilys alkoholin välittämisestä alaikäiselle, myyjä kieltäytyy myymästä.

”Arjessamme pyrimme omalla myynninvalvonnallamme huolehtimaan, että alkoholijuomia ei päätyisi alaikäisille, päihtyneille tai välitystarkoituksiin. Tehtävämme on myydä alkoholia vastuullisesti.”