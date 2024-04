Näkymiä pk-yritysten kasvusta – rahoitus, myynti ja markkinointi hidastavat kasvua

Samalla kuin yritysten liikevaihdon tavoitteet ovat kasvaneet, niiden rahoitustarve on kasvanut. Yritysten keskimääräinen kasvusuunnitelman mukainen rahoitustarve on keskimäärin 2,4 miljoonaa euroa (vaihteluväli 0–300 miljoonaa euroa) kolmen seuraavan vuoden aikana.

Kasvuvaiheessa olevilla yrityksillä toimenpiteiden kirjo suhteessa henkilöstöresursseihin on suuri. Kasvuvaiheessa eri toimenpiteitä on paljon, mutta koska henkilöstöä ei vielä ole paljon, tarve lisätä henkilöresursseja ja kehittää johtamista kasvaa.

Henkilöstön suhteen yritysten keskimääräinen tavoite on lähes tuplata yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä seuraavan kolmen vuoden kuluessa. Tavoitetta hidastavat henkilöstöön liittyvät haasteet. Henkilöstön määrä ja henkilöstön osaaminen ovat suurimmat yritysten kasvua jarruttavat tekijät rahoituksen ohella, riippumatta yritysten toimialasta.

Työllisyysvaikutuksen näkökulmasta erityisesti kasvuvaiheen yritysten tukeminen luo uusia työpaikkoja Suomeen. Toimialoista erityisesti terveys-, hyvinvointi- ja sosiaalipalvelualojen yritysten kasvun tärkein toimenpide on rekrytointi.

Eniten kasvutahtoisia yrityksiä on ICT-, teollisuus- sekä terveys-, hyvinvointi- ja sosiaalipalvelualalla. Yleisimmät kasvusuunnitelman toimenpiteet eivät eroa toimialojen välillä. Kaikilla toimialoilla kärjessä ovat: 1) uusien asiakkuuksien hankkiminen, 2) myynnin ja markkinoinnin kehittäminen ja 3) henkilöresurssien lisääminen.

Myynti ja markkinointi on yritysten merkittävin kehittämistarve. Tarve on vuodesta toiseen kehittämistarpeiden numero yksi, sillä yritysten suurin osaamisvaje on myynnissä ja markkinoinnissa.