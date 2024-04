Kokkolan Urheilupuiston hybridiareenan peruskivi muurattiin

Tilaisuuden aluksi kuultiin komea avausfanfaari, jonka esitti Keski-Pohjanmaan Konservatorion Fanfare Group. Urheilupuiston hallituksen puheenjohtaja Jonne Sandbergin toivotti kutsuvieraat tervetulleiksi, ja Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila toi tilaisuuteen kaupungin tervehdyksen.

”Tämä on merkittävä päivä kokkolalaisille urheilun ja liikunnan ystäville ja harrastajille, tapahtumien tuottajille ja kaikille kaupunkilaisille.”

Urheilupuisto täydentää erinomaisesti Kokkolan kaupunkistrategian keskeistä teemaa, elämyksellisyyttä. Kaupunginjohtaja näkee Urheilupuiston tarjoavan mahdollisuuksia elämysten tekemiseen ja kokemiseen kaikenikäisille.

”Merkityksellinen vapaa-aika on osa kaupunkilaisten hyvää elämänlaatua, ja se houkuttelee alueelle myös uusia asukkaita. Suuret työnantajat, sekä alueella toimivat että uudet potentiaaliset tulokkaat, katsovat Kokkolaa suotuisin silmin. Näihin katseisiin on vastattava kutsuvasti”, totesi kaupunginjohtaja Stina Mattila.

Tapahtuman kutsuvieraat koostuivat hankkeen päättäjistä, suunnittelijoista, toteuttajista sekä käyttäjätyöpajoihin osallistuneista paikallisten urheiluseurojen jäsenistä. Peruskirjan allekirjoittivat ja peruskiven muurasivat Kokkolan kaupungin, Urheilupuiston allianssin sekä rakentajien edustajisto. Peruskiveen muurattiin aikakapseli, joka sisälsi mm. päivän paikalliset sanomalehdet sekä allekirjoitetun peruskirjan.

Kokkolalaisilta kokkolalaisille

Hanke osallistaa kuntalaiset mukaan Kokkolan Urheilupuiston suunnitteluun käyttäjätyöpajojen muodossa. Työpajatyöskentelyn tavoitteena on keskustella yksityiskohtaisesti käytännön asioista arkkitehtien kanssa, jolloin he saavat tärkeää tietoa suunnitelmien laatimiseen suoraan tilojen käyttäjiltä. Mukana on ollut eri tahoja urheiluseuroista opettajiin ja kaupungin viranhaltijoihin. Marraskuussa 2023 käynnistyneeseen työpajatyöskentelyyn on osallistunut yli 170 vapaaehtoista kokkolalaista ja tunteja työpajoihin on käytetty jo yli 1000.

Allianssi Urheilupuiston toteutusmuotona

Hybridiareena toteutetaan allianssimallilla. Allianssissa rakennustöistä vastaa YIT, pää- ja arkkitehtisuunnittelusta UKI Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy, rakennesuunnittelusta Ramboll Finland Oy ja taloteknisestä suunnittelusta Granlund Oy. Allianssin tilaajana ja yhtenä osapuolena toimii Kokkolan Urheilupuisto Oy.

Allianssi sitoutuu yhteiseen sopimukseen, joka antaa vahvan pohjan luottamuksellisen yhteistyön rakentamiselle. Näin ollen allianssin jokainen osapuoli kantaa vastuun riskeistä ja toisaalta taas hyötyy mallin mukanaan tuomista hyödyistä.

