110 vuotta täyttävä Laulu-Miehet kutsui kuusi uutta säveltaiteilijajäsentä

Laulu-Miehet on yksi Suomen maineikkaimmista mieskuoroista. Kuoron perustivat keväällä 1914 joukko entisiä Ylioppilaskunnan Laulajien ja Suomen Laulun jäseniä. Laulu-Miehet on se kuoro, joka ensimmäisenä esitti mm. Jean Sibeliuksen Jääkärien marssin sekä Finlandia-hymnin.



Yhä edelleen Laulu-Miehet tuottaa ja esittää korkeatasoista mieskuoromusiikkia, tarjoaa kuulijoilleen musiikkielämyksiä, vaikuttaa suomalaisessa musiikkielämässä ja on laulajilleen sosiaalisesti virikkeinen sekä innostava musiikkiyhteisö.

Laulu-Miehiä johtaa Matti Hyökki.