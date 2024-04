Hartela rakentaa kaksi asuinkerrostaloa Asuntosäätiölle Tampereen Tesomalle

Kahden viisikerroksisen asuinrakennuksen asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä neljän huoneen perheasuntoihin. Asumisen mukavuutta lisäävät asuntojen lasitetut parvekkeet tai pienet pihat.

Asumisoikeusasuntojen asukkaiden käyttöön tulevat molempien asuinrakennusten ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat saunatila, kuivaushuone sekä ulkoiluvälinevarasto. Asukkailla on käytössään 35 ulkopysäköintipaikkaa. Kohteen pihapiiriin tulee myös viihtyisä yhteiskäytössä oleva leikkialue.

”Tesomalle rakentuvat asumisoikeusasunnot ovat Asuntosäätiölle 31. kohde Tampereella. On hienoa, että pääsemme uuden hankkeen myötä edistämään strategiamme mukaisesti hyvän ja kohtuuhintaisen asumisen toteutumista Pirkanmaalla”, sanoo Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori.

”Tesoma on houkutteleva asuinalue erityisesti monipuolisten palveluidensa, hyvien liikenneyhteyksiensä ja vehreän ympäristönsä ansiosta. Tesomajärvi uimarantoineen on ihan rakennettavien kohteiden äärellä ja muitakin ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia riittää. On hienoa päästä aloittamaan yhteinen hanke tutun ja luotettavan yhteistyökumppanin kanssa Tampereella”, sanoo Hartela Pirkanmaan toimitusjohtaja Hanna Marttila.

Kohteen suunnittelusta on vastannut BST-Arkkitehdit Oy.