FIX: Huolla ja korjaa -näyttely on nyt auki – Sinituote mukana yhteistyökumppanina

Sinituote laajensi valikoimaansa ulkotyövälineisiin – laadukkaat haravat jo saatavilla 5.9.2023 09:07:00 EEST | Tiedote

Sinituote on laajentanut valikoimaansa ulkotyövälineisiin. Elokuun alussa markkinoille on tuotu kaksi eri kokoista haravaa. Haravat on suunniteltu ja valmistettu hiilineutraalisti Suomessa.