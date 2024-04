Pohjois-Pohjanmaan joissa tulvahuippuja

Pyhäjoella, Siikajoella, Temmesjoella ja Tyrnävänjoella on tulossa toinen tulvahuippu ensi viikon aikana. Myös Pattijoki saavuttaa tulvahuippunsa vappuviikolla. Kiiminkijoen virtaama on nousussa ja saavuttaa ennusteen mukaan tason, jolla jäät lähtevät liikkeelle, ensi viikon aikana. Tulvahuippujen suuruuteen vaikuttaa merkittävästi viikonlopun ja alkuviikon sää. Viime päivien sää ja veden virtaus ovat heikentäneet joissa vielä olevia jäitä, mutta tästä huolimatta jääpatoriski on edelleen olemassa Pyhäjoesta pohjoiseen.