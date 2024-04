ELEKTRONISEN POPMUSIIKIN LEGENDA KRAFTWERK TULEE PORI JAZZIIN

Saksalainen Kraftwerk-yhtye konsertoi Kirjurinluodon konserttipuistossa lauantaina 20. heinäkuuta. Kraftwerkiä pidetään yleisesti suunnannäyttäjänä ja pioneeriyhtyeenä, joka on vaikuttanut eniten elektronisen popmusiikin kehitykseen ja suosioon. Kraftwerk kehitti jo 1970-luvulla elektronisen äänimaiseman, jossa kohtaavat tarttuvat melodiat, selkeä rytmi ja synteettinen soundi.

Kraftwerkin luoma musiikillinen konsepti ja uusi musiikkiteknologia ovat vaikuttaneet lähes kaikkeen moderniin rytmimusiikkiin kuten hip hop-, house- ja teknomusiikkiin sekä syntikkapopiin. Kraftwerk yhdisti syntetisaattorimusiikin diskon rytmiin, joka loi pohjaa myös Pori Jazzissa esiintyvän Pet Shop Boysien musiikkiin.

Kirjurinluodossa nähdään Kraftwerkin näyttävä visuaalinen show. Yhtyettä pidetään edelläkävijänä myös tietokonegrafiikan käyttämisessä konserttiensa taustalla.

Kraftwerk on äänittänyt useita albumeja, joista popmusiikin kehitykseen ovat eniten vaikuttaneet Autobahn, Trans-Europe Express, The Man-Machine sekä Tour de France Soundtracks, jonka Kraftwerk teki Ranskan ympäriajokilpailun 100-vuotisjuhlaan. Yhtyeen hittejä ovat muuan muassa The Model, The Robots ja Computer Love.

Kraftwerk aateloitiin Rock & Roll Hall of Fameen vuonna 2021, ja yhtye on saanut Grammy-palkinnon parhaasta elektronisesta tanssimusiikista sekä harvinaisen Grammyn elämäntyöstään vuonna 2014.

Kraftwerkin konsertti 20. heinäkuuta Kirjurinluodossa on yhtyeen ensimmäinen vierailu Pori Jazziin.

TORSTAI 18.7.

Pet Shop Boys, Sophie Ellis-Bextor, Al Di Meola: The Electric Years, The Devon Allman Project, Scary Pockets, Harold López-Nussa feat. Gregoire Maret, Lassy-Eskola: Nordic Stew, Inginmaa/Hypnomen, Tinyhawk & Bizzarro, Myra Melford’s Fire & Water Quintet, Selma Savolainen in the Shade

PERJANTAI 19.7.

Jason Derulo, Olavi Uusivirta, Joshua Redman Group feat. Gabrielle Cavassa, INIKO, Amaro Freitas Trio, Alabaster DePlume, KNOWER, Jambo, The Stance Brothers

LAUANTAI 20.7.

Kraftwerk, Anna Puu, Antti Autio, Sungazer, Tigran Hamasyan, Nubya Garcia, Fabiana Palladino, Adi Oasis, Verneri Pohjola: Monkey Mind, Olli Ahvenlahti New Quintet

Festivaalin pääkonserttien liput ovat myynnissä Ticketmasterin kanavissa kautta maan.