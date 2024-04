Terrafamen uraanin talteenottolaitoksen tarkkailuohjelmaesitys on nähtävillä (Kainuu, Pohjois-Savo)

Terrafame Oy suunnittelee käynnistävänsä uraanin talteenoton. Yhtiö on toimittanut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.6.2022 antaman lupapäätöksen mukaisesti uraanin talteenottolaitoksen tarkkailuohjelmaesityksen Kainuun ELY-keskuksen hyväksyttäväksi.

Tarkkailusuunnitelmassa on kuvattu laitoksen käyttötarkkailu toiminnan aikana. Päästötarkkailu sisältää ilman- ja melupäästön mittaukset sekä jätejakeiden tarkkailun. Vaikutustarkkailuun kuuluvat pohjavesitarkkailu sekä pölylaskeuman tarkkailu. Tarkkailusuunnitelma täydentää 12.9.2023 hyväksyttyä koko Terrafame Oy:n toimintaa koskevaa tarkkailuohjelmaa.

Tarkkailusuunnitelma liitteineen on nähtävillä 26.4.–3.6.2024 ELY-keskuksen verkkosivujen Kuulutukset ja ilmoitukset -osiossa osoitteessa ely-keskus.fi/kuulutukset −> Alueellista tietoa -alasvetovalikosta Kainuu. Lisäksi kuulutusasiakirja on julkaistu Sotkamon, Sonkajärven ja Kajaanin verkkosivuilla. Asianosaiset, kuten lähiseudun asukkaat, voivat antaa ELY-keskukselle muistutuksen tai mielipiteen, jonka toimittamiseen on annettu ohjeet kuulutusasiakirjassa