Jätelain muutos vauhdittaa kompostorimyynnin ennätyskasvua HalpaHallissa.

Alkuvuoden aikana erilaisten kompostorimallien kysyntä on jopa yli kymmenkertaistunut vuoden takaiseen verrattuna. Erityisesti lämpökompostorit ovat nousseet suosioon kotitalouksissa niiden tehokkuuden ja helppokäyttöisyyden ansiosta.

- Odotin talvimyynnin olevan hiljaisempaa, mutta kuluttajat osoittivat luulon vääräksi! Kompostorit ovat käyneet kaupaksi ennenäkemättömällä nopeudella, toteaa kodin ja vapaa-ajan tuotteiden ostaja ja kompostituotteitakin HalpaHallin valikoimiin hankkiva Jenni Velin.

Esimerkiksi Porin myymälässä kotitalouksien saama muistutus biojätteen keräysvelvollisuudesta on vauhdittanut myyntiä huomattavasti. Verkkokauppa taas on tarjonnut palveluita erityisesti niille alueille, joilla fyysisiä myymälöitä ei ole.

Lisäksi asiakkaiden kasvava kiinnostus kompostointitarvikkeisiin kuten kompostikuivikkeisiin, möyhentimiin ja biohiileen on ollut havaittavissa. Myös bokashi-kompostorien myynti on vilkastunut. - Yleinen keskustelu kompostoinnin eri vaiheista on lisännyt ymmärrystä ja kiinnostusta tähän ekologiseen vaihtoehtoon, Velin lisää.