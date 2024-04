Rosebud Sivullisen ohjelma viikolla 18

Ma 29.4. klo 18

Nina Lyytinen ja Satu Pihlaja: Tunnista manipulointi ja löydä omat rajasi (Atena) JULKKARIT



Tunnettujen psykologien käytännönläheinen kirja pureutuu manipuloivaan käytökseen ja siltä suojautumiseen.

Kun ihminen suostuu johonkin haluamattaan, häntä saatetaan manipuloida. Miksi niin käy ja millaisia tehokeinoja manipuloija silloin käyttää? Haitallisen vaikuttamisen tunnistamisesta ja rajojen asettamisesta on hyötyä niin ihmissuhteissa kuin työpaikoilla ja sosiaalisessa mediassakin.

Monipuolinen kirja kertoo manipulointitilanteista ja erilaisista varoitusmerkeistä sekä sisältää käytännön harjoituksia. Lukija oppii tarkastelemaan omaa toimintaansa ja viestintäänsä - saattaapa hän löytää manipuloijan piirteitä myös itsestään. Illan aikana käydään keskustelua kirjasta ja kohtaamme toisiamme!

Ti 30.4. klo 12

Global solidarity after The World Social Forum in Nepal



Prof. Uddhab Pyakurel directs Kathmandu University’s international relations and was a key organizer of the latest World Social Forum (WSF) in Nepal. He will speak about the political process in Nepal, between India and China, and the future of global social movements. Among his publications is Challenging Authoritarian Capitalism: The Transformative Power of the World Social Forum, edited by Thomas Wallgren, Uddhab Pyakurel, Catalina Revollo Pardo and Teivo Teivainen, Routledge 2023.

Comments by Satu Sundström on feminist movements, Teivo Teivainen on global political representation and Thomas Wallgren on Nordic - South Asia solidarity.



Pe 3.5. klo 17

Anssi Ylirönni: Ajasta ikuisuuteen (Basam Books) JULKKARIT

Anssi Ylirönnin uusi upea teos Ajasta iäisyyteen - Tieteen, filosofian ja uskonnon näkökulmia kuolemaan, on ilmestynyt!

Tilaisuudessa kirjailijaa haastattelee toimittaja Henri Pakarinen.

Kuoleman varjo seuraa kaikkia eläviä olentoja. Elämän ja kuoleman erottamattomuus johdattaa kysymään, mitä elämä on. Mikä on se, joka kuolee? Entä mikä on tietoisuus, joka kuolemassa sammuu? Miksi on elämää ja olemista?

Anssi Ylirönni lähestyy aihetta erilaisten filosofisten suuntausten kautta. Lisäksi hän tarkastelee kuolemaa biologian näkökulmasta, käsitellen myös muiden lajien kuolemaa ja kuolemaa osana luonnon kiertokulkua. Planeettamme elämä muodostaa keskenään vuorovaikuttavan verkoston. Kaikki, mikä elää, myös kuolee, eikä ihminen ole ainoa laji, jonka jäsenet ovat kuolevaisia. Silti kuolemasta ei ole juurikaan kirjoitettu biologian tai toisten lajien näkökulmasta.

Anssi Ylirönni on on tietokirjailja, bioanalyytikko ja YTM.



Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Rosebud Sivullinen, Kaisaniemenkatu 5, Helsinki. Esteetön sisäänkäynti katutasosta. Tapahtumat myös striimataan Sivullisen YouTube-kanavalle https://www.youtube.com/@Sivullinen_Lava